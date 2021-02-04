Сергею Фургалу добавили оружие

Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. В окончательной редакции предъявленные ему ранее обвинения в двух заказных убийствах и покушении 15-летней давности пополнились статьей УК РФ о незаконном обороте оружия, а количество предполагаемых подельников экс-губернатора по итогам разбирательства, наоборот, сократилось. В числе обвиняемых по делу СКР не назвал бывшего помощника господина Фургала Андрея Карепова, которому еще полгода назад отводилась роль посредника между заказчиками и исполнителями убийств. Представители неназванного фигуранта утверждают, что досудебных соглашений он не заключал. Сам господин Фургал обвинение отверг.

Как сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, Главное управление по расследованию особо важных дел комитета предъявило Сергею Фургалу обвинение в окончательной редакции «Ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, пп. "а", "е", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, из корыстных побуждений, по найму, общеопасным способом), пп. "а", "ж", "з", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по найму, с целью скрыть другое преступление), ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, совершенное организованной группой)»,— отметила госпожа Петренко.

Как следует из обвинения, убийства и покушения совершались для «продвижения коммерческих интересов Фургала и его соучастников».

Например, предприниматель Александр Смольский, по данным СКР, в начале 2000-х занимался в Амурской области тем же бизнесом, что и господин Фургал с его партнером Николаем Мистрюковым,— скупал металлолом через организованные пункты приема. При этом конкурент давал за металл более высокую цену, чем и провоцировал коммерческие конфликты. «В том числе с подачей заявлений в правоохранительные органы»,— подчеркнула представитель СКР. Однако достигнуть «желаемого результата» господа Фургал и Мистрюков этим путем не смогли, поэтому решили устранить конкурента физически. Летом 2004 года, когда господин Смольский был в своем гараже, преступник бросил в него две гранаты. Одна из них не долетела до строения, а другая — не сработала, поэтому бизнесмен чудом остался жив. Исполнителем этого преступления СКР считает бывшего охранника аэропорта Марата Кадырова, который находится под арестом и обвиняется по соответствующей статье УК.

Опять же корыстными интересами, по версии СКР, руководствовались господа Фургал и Мистрюков при организации убийства бизнесмена Евгения Зори. Между организаторами и будущей жертвой возникла «неприязнь на почве длительного конфликта» из-за права собственности на корпуса железобетонного завода. СКР считает, что именно по указанию обвиняемых в октябре 2004 года киллер застрелил бизнесмена Зорю в центре Хабаровска. Убийцей, по версии следствия, был также арестованный и обвиняемый в рамках уголовного дела мелкий коммерсант Андрей Палей.

После убийства господина Зори предполагаемых организаторов преступления и их третьего делового партнера, Олега Булатова, задержали для разбирательства, поскольку конфликт вокруг бетонного завода «был очевиден для всех», однако вскоре отпустили, не найдя против них улик. Между тем бывший сотрудник милиции Булатов «заподозрил своих компаньонов» в причастности к убийству Евгения Зори, поэтому те, опасаясь разоблачения, «дали указание совершить и его убийство». Заказ, по версии следствия, исполнил все тот же Андрей Палей.

«Причастность Фургала и других участников организованной преступной группы к убийствам и покушению на убийство подтверждается многочисленными показаниями потерпевших, свидетелей и самих обвиняемых, заключениями произведенных судебных экспертиз, а также иными доказательствами в их совокупности»,— отметили в СКР. По данным следствия, все эти улики удалось собрать «в рамках работы по расследованию нераскрытых преступлений прошлых лет»: тщательного анализа собранных ранее материалов и современных экспертных исследований.

Собранные доказательства, как заявила Светлана Петренко, позволили следствию «сделать однозначные выводы» о причастности к преступлениям Сергея Фургала и его подельников, а также установить их мотивы.

Свою вину, как сообщили адвокаты, экс-губернатор категорически не признал. Теперь фигурантам дела предстоит познакомиться с порядка 80 томами расследования.

В ноябре 2019 года на Дальнем Востоке были задержаны и арестованы оба вероятных исполнителя преступлений и один из их предполагаемых организаторов, Николай Мистрюков. В июле прошлого года, когда последний согласился на сотрудничество со следствием и дал обличающие показания против действующего на тот момент губернатора Хабаровского края Фургала, того тоже задержали и привезли под конвоем в Москву.

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Стоит отметить, что за время проведенного расследования изначально предъявленные фигурантам дела обвинения не изменились. СКР добавил им только несущественную по сравнению с двойным убийством по найму статью УК о незаконном обороте оружия. При этом численный состав предполагаемой преступной группы за время следствия уменьшился. Было выделено в отдельное производство уголовное дело заключившего сделку с Генпрокуратурой Николая Мистрюкова — его будут судить отдельно и в особом порядке. Кроме того, в информационном сообщении СКР не был указан ключевой фигурант уголовного дела Андрей Карепов, работавший помощником Сергея Фургала еще с 90-х годов.

Напомним, господин Карепов обвинялся вместе с остальными фигурантами и был задержан одним из первых осенью 2019 года. За два месяца до этого показания о причастности помощника к убийствам дал оперативникам бывший хабаровский милиционер Владимир Першин, слышавший, по его словам, переговоры господ Фургала, Мистрюкова и Карепова во время подготовки к преступным акциям. С его допроса, собственно, и началось расследование.

Господин Карепов, как утверждали близкие к следствию источники “Ъ”, в начале 2000-х был хорошо знаком с лидером дальневосточной оргпреступной группировки Михаилом Тимофеевым (Тимоха), и именно он свел заказчиков убийств и покушения с их будущими исполнителями. Он же, как утверждали собеседники “Ъ”, передавал и деньги за «работу». Наконец, господин Карепов, в отличие от других фигурантов дела, вплоть до своего задержания в конце 2019 года встречался с Сергеем Фургалом, и тот, по некоторым данным, рекомендовал помощнику уехать за границу в связи с активизацией следственных действий по их общим уголовным делам.

Почему предполагаемый посредник «выпал» из сообщения СКР, пока не ясно — во всяком случае, его представители уверяют, что никаких сделок с правоохранителями господин Карепов не заключал.

Так или иначе, но в итоге получилось, что в громком уголовном деле остался только бывший губернатор Хабаровского края в компании с вероятными двойным убийцей и не слишком метким гранатометчиком.

Сергей Машкин