Экология одного инспектора

Реформа контрольно-надзорной деятельности (КНД) может привести к объединению видов экологического надзора в единый. Рассмотреть возможность такого подхода поручено Минэкономики до 8 февраля. Сейчас экологический контроль фрагментирован и разделен между почти десятком контрольных ведомств, что де-факто противоречит принципам КНД, а вместе с тем снижает эффективность контроля из-за нехватки узкоспециализированных инспекторов. Эксперты и бизнес инициативу в целом поддерживают, указывая на возможность оптимизации численности инспекторов и снижение давления на бизнес.

В распоряжении “Ъ” оказалось поручение вице-премьера Дмитрия Григоренко главе Минэкономики Максиму Решетникову о возможности «объединения в рамках одного государственного экологического контроля (надзора) нескольких существующих самостоятельно видов контроля (надзора)». Обоснование такой перспективы Минэкономики должно представить к 8 февраля в правительство и в Госдуму — сейчас на площадке нижней палаты дорабатывается ко второму чтению законопроект об определении видов государственного контроля в соответствии с принятыми летом законами реформы КНД (см. “Ъ” от 18 июля 2020 года).

Сейчас государственный экологический надзор, согласно закону об охране окружающей среды (7-ФЗ), включает 15 отдельных видов надзора: земельный, лесной, охотничий, в области обращения с отходами, охраны атмосферного воздуха и др. Надзорные функции выполняет Росприроднадзор, однако такие полномочия есть у Ростехнадзора (в сфере радиоактивных отходов), Рослесхоза (лесные отношения), Росрыболовства (водные биоресурсы), Росреестра (земельный надзор), природоохранной прокуратуры (экологическая безопасность) и др. В результате экологический контроль достаточно фрагментирован, что противоречит принципам реформы КНД, предполагавшей наличие единого органа-контролера в каждой сфере. Такой подход должен был снизить нагрузку на бизнес и устранить межведомственную конкуренцию за сохранение полномочий, а вместе с тем упростить сбор аналитики для донастройки регулирования согласно концепции доказательного регулирования.

В Минэкономики “Ъ” сообщили, что комментировать поручение «пока преждевременно», в Росприроднадзоре также не ответили. В Ростехнадзоре указали, что полномочия службы в области экологии в настоящий момент ограничены до минимальных пределов. «Надзор осуществляется только там, где его передача другому органу была признана правительством нецелесообразной, например, в атомной промышленности. Изучалась даже возможность изъятия слова "экологического" из названия службы, но от идеи отказались из-за того, что переименование повлекло бы серьезные финансовые затраты. Таким образом, к предложению мы относимся спокойно, от всего, от чего можно было избавиться, мы и так избавились»,— сообщил официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль.

Член общественного совета при Минприроды Александр Федоров поясняет “Ъ”, что единый экологический контроль предусмотрен законодательно, но на административном уровне не объединен. «Для полноценного экологического контроля требуется огромный штат узкоспециализированных контролеров, но таких ресурсов у ведомств нет. На одного лесного инспектора часто тысячи гектаров леса приходятся, на одного рыбинспектора — десятки и сотни километров речной длины»,— объясняет эксперт. По его словам, весь экологический контроль должен проводить один инспектор, что будет способствовать расширению численности экологических инспекторов до минимально необходимого. Юрист в области природоохранного законодательства в WWF Екатерина Хмелева соглашается с нехваткой инспекторов в отрасли, но сомневается, что объединение разных видов контроля в рамках единого экологического контроля сможет решить эту проблему. Представители деловых сообществ также не спешат делать выводы, однако в целом идею консолидации контрольных полномочий поддерживают: предполагается, что это позволит снизить давление на бизнес.

Диана Галиева