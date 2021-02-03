Джефф Безос уйдет с поста гендиректора Amazon

Основатель Amazon Джефф Безос в третьем квартале 2021 года уйдет с поста гендиректора компании и перейдет на должность исполнительного председателя совета директоров. Его место займет Энди Джесси, который работает в Amazon с 1997 года и возглавляет Amazon Web Services.

«Рад сообщить, что в третьем квартале я перейду на должность исполнительного председателя совета директоров»,— говорится в заявлении господина Безоса. Он считает, что Энди Джесси станет выдающимся лидером. «Прямо сейчас я вижу, что Amazon находится на своем высшем уровне инноваций, и благодаря этому настало подходящее время для такой перестановки»,— приводит слова бизнесмена пресс-служба.

Выручка Amazon по итогам 2020 года выросла на 38%, до $386,1 млрд (против $280,5 млрд годом ранее). Прибыль за год составила $21,3 млрд.

Amazon — крупнейшая корпорация по продаже товаров и услуг через интернет. Господин Безос основал ее в 1994 году. Рыночная капитализация оценивается в $1,69 трлн. Джефф Безос занимает первое место в списке богатейших людей Forbes с состоянием в $196,2 млрд.

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