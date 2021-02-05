Хоть рублем покати

Почти 240 млн транспортных средств проехало в 2020 году по платным дорогам России, подсчитал “Ъ”. Практически на всех участках из-за пандемии в прошлом году трафик упал. Рост числа клиентов — на 5,6% по сравнению с прошлогодними показателями — зафиксирован лишь на трассах госкомпании «Автодор». Более того, почти половина всего объема российского платного трафика пришлась на М-4 «Дон». Дорога в Крым и на Кавказ стала самой популярной летом прошлого года, когда утомленные самоизоляцией россияне двинулись на машинах к морю.

Компании, в управлении которых находятся российские платные дороги, предоставили по запросу “Ъ” данные об автотрафике в 2020 году.

На Западном скоростном диаметре в Санкт-Петербурге в 2020 году совершено 90,7 млн трансакций, что на 6% меньше показателей 2019 года. Концессионер дороги «Магистраль Северной столицы» считает трафик по собственной системе, что, по оценкам “Ъ”, примерно равно 65 млн транспортных средств. Потеря трафика, поясняют в компании, произошла в связи с ограничениями во время пандемии, прежде всего в апреле—мае 2020 года на 60% транспортных средств было обслужено меньше. Еще 18,3 млн автомобилей (–12,2%) проехало по платному обходу Одинцово, следует из данных АО «Новое качество дорог» (оператор дороги).

15,2 млн автомобилей (на 20% меньше, чем годом ранее) проехало по головному участку трассы М-11 от Москвы до Солнечногорска (15–58-й километр), концессионером которой выступает Северо-Западная концессионная компания (СЗКК). Снижение показателей компания также связывает с пандемией. «Особо сильно пострадали маршруты, связанные с аэропортом Шереметьево, где падение с начала года составило около 60%,— рассказали “Ъ” в СЗКК.— При этом выросла популярность транзитных маршрутов — более чем на 20% по сравнению с 2019 годом, в том числе за счет запуска специальных "дачных" абонементов на две и восемь поездок». Летом СЗКК зафиксировала ряд рекордов: в один из дней по головному участку проехало более 21 тыс. автомобилей в сторону Санкт-Петербурга, в другой — более 24 тыс. автомобилей в сторону Москвы.

В выигрыше по итогам года оказался лишь «Автодор». 139 млн (на 5,6% больше, чем в 2019 году) транспортных средств проследовало по участкам, находящимся в доверительном управлении госкомпании. Основную часть потока приняла трасса М-4 «Дон» (111 млн транспортных средств, то есть 80% всего трафика «Автодора»). В апреле—июне 2020 года наблюдался 30-процентный спад (относительно показателей аналогичного периода 2019 года) интенсивности движения из-за ограничительных мер в связи с эпидемиологической ситуацией, поясняют в госкомпании, но в августе—сентябре трафик начал расти рекордными темпами. «Причиной была отмена антиковидных ограничений, которая совпала с сезоном отпусков,— поясняют в "Автодоре".— По сравнению с 2019 годом интенсивность движения в эти два месяца выросла на 14%. В октябре—декабре количество поездок вновь сократилось из-за ухудшения эпидемиологической ситуации».

На М-11 «Нева» «самым востребованным» назван участок с 208-го (Тверская область) по 684-й километр (Санкт-Петербург). Согласно полученным “Ъ” данным, по этому маршруту за год совершено более 8,8 млн поездок. Отметим, что по всей трассе М-3 «Украина», например, зарегистрировано около 10 млн проездов.

На фоне падения трафика в 2020 году росла доля пользователей бесконтактных транспондеров, позволяющих проезжать пункты взимания платы без шлагбаумов или пользоваться системой free flow (безостановочный проезд) на ЦКАД. Так, по данным «Автодора», около 60% проездов было совершено с помощью этих устройств, всего их в обращении около 2 млн. СЗКК говорит, что доля бесконтактных платежей на головном участке М-11 (транспондерами или банковскими картами) достигла 85%.

Прирост годового трафика на сети «Автодора» был ожидаемым, говорит координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. «Летом после долгой изоляции многие истосковались по отдыху на море, но границы были закрыты,— поясняет он.— Это и создало ажиотажный спрос на автомобильные поездки по М-4 в Крым и на Кавказ».

По оценкам министерства курортов и туризма Крыма, в 2020 году на полуострове отдохнули 5,8 млн человек. Это ниже значения 2019 года на 22% (7,4 млн гостей), но с момента официального начала курортного сезона местные власти отмечают рост числа прибытий в 11%. При этом 64% путешественников в 2020 году приехали автотранспортом через Крымский мост. Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин вспоминает, что в 2019 году этот показатель был около 50%. Эксперт поясняет, что поток автотуристов устойчиво растет с момента открытия моста, который многие туристы воспринимают как туристический объект.

Петр Шкуматов напоминает также, что «Автодор» в 2020 году также открыл движение по обходу Лосево и Павловска в составе М-4 и большую часть ЦКАД. Это также обеспечило дополнительный трафик. По кольцевой дороге за полтора месяца 2020 года (с момента открытия третьего и четвертого этапов) проехало более 600 тыс. автомобилей — эти данные госкомпания раскрыла впервые.

Иван Буранов, Александра Мерцалова