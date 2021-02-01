Счастье не в деньгах, а в их количестве

Закономерности поведения глобальной экономики обычно мало волнуют наших читателей: Россия специфична, тренды мировой финансовой системы здесь отражаются необычно, не вовремя и не так, как где-нибудь в Швеции, тоже несколько удаленной от мировых финансовых центров. Тем не менее январские данные Fiscal Monitor, бюллетеня Международного валютного фонда, касаются РФ не меньше, чем США, Великобритании и почти любой точки мира: МВФ впервые оценил совокупный мировой пакет поддержки рынков, направленный в мире в 2020 году на спасение экономик от последствий пандемии COVID-19.

Вышло ни много ни мало $14 трлн. Большая часть этих средств — новый госдолг: в октябре 2019 года в мире он составлял 84% совокупного ВВП, на конец декабря 2020 года — 98%. 14% мирового ВВП, взятые взаймы на рынках,— значительная часть того, что на эти же рынки выброшено для их поддержки. В известном смысле происходящее — сложный аналог снижения налогов: выдавая домохозяйствам или юрлицам субсидии, правительства, по сути, снижают эффективные ставки. Но поскольку все это сопровождается займами средств и стимулированием (во многом тщетным) кредита — приток свежих денег на рынки происходит очень быстро и порождает явно незапланированные эффекты.

Например, сейчас уже очевидно, что часть денег, выделенных на компенсацию потерь от локдаунов, перетекала не только на фондовый рынок (что было вполне ожидаемо — в последние годы почти любые меры поддержки экономик, от мягкой денежно-кредитной политики до программ спасения бедных, вызывают рост биржевых индексов — так прямо не востребованные деньги превращаются в сбережения), но и на рынок криптовалют. Незачем гадать, где пользователи Reddit взяли деньги на «наказание» хедж-фондов в США за унижение и так почти умершей компании GameStop на прошлой неделе. Посмотрите, сколько стоит биткойн: внезапно обогатившиеся на небольших вложениях в него технофрики могли себе это позволить. И это, видимо, будущий общий паттерн поведения владельцев части $14 трлн, свалившейся на них с неба,— инвестировать их будут в странные объекты.

Для тех же, кто спасал мировую экономику от ожидавшихся страшных (в том числе электорально) последствий пандемии, один из важнейших на полтора года вопросов — куда мягко подталкивать эти деньги. Нацелить их на что-то обычное и скучное невозможно — если бы деньги были остро нужны, они бы не оказались в этих руках. Тот, кто угадает, на чем сойдутся правительства и случайные держатели субсидий, выиграет. Сейчас правительства ЕС и США настаивают на том, что случайные деньги должны попасть в зеленый сектор экономики. Сомневаюсь, что задача легкая: в этом слишком мало хайпа, так ценимого по крайней мере частью «цифровых нуворишей».