Россияне стали чаще использовать мат в соцсетях после его запрета

Россияне стали больше материться в социальных сетях после вступления в силу закона, запрещающего использование нецензурных выражений в постах, сообщает РБК со ссылкой на подсчеты «Медиалогии». 1 и 2 февраля 2021 году россияне опубликовали в «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Twitter и Instagram 646,1 тыс. публикаций с ненормативной лексикой, в то время как за 3–4 февраля 2020 года было опубликовано 426,5 тыс. подобных выражений.

Издание отмечает, что сравнивать данные за эти дни корректно, так как они были будними. 1 и 2 февраля 2020 года были выходными, а в выходные активность пользователей соцсетей обычно выше. «Медиалогия» считала упоминания нецензурной брани в постах и комментариях, в подсчетах учитывались 66 нецензурных слов на русском языке.

3 и 4 февраля 2020 года пользователи преимущественно обсуждали первые случаи коронавируса в России, новость об обрушившейся крыше спортивно-концертного комплекса в Санкт-Петербурге и о госслужащих в шубах, подаривших ветеранам-блокадникам медали и батоны хлеба. В этом году больше всего обсуждают задержание оппозиционера Алексея Навального в аэропорту Шереметьево и прошедшие в стране несанкционированные митинги.

Закон, по которому онлайн-площадки должны самостоятельно и искать и блокировать некоторые публикации, вступил в силу 1 февраля. Помимо мата речь идет о призывах к массовым беспорядкам и экстремизму или участию в несогласованных акциях. За неисполнение правил для соцсетей предусмотрен штраф от 800 тыс. до 4 млн руб.

О том, как блогеры оценили закон о модерации контента в соцсетях,— в материале “Ъ FM”.