Кадыров назвал «шакалом» чеченца, подравшегося с полицией на акции в поддержку Навального

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал «трусливым шакалом» чеченца Сайд-Мухамада Джумаева, который на акции 23 января в поддержку Алексея Навального подрался с бойцами Росгвардии и ОМОНа. Напомним, молодого человека задержали в Псковской области на пути к латвийской границе с двумя компасами и картой.

«Где было видано, чтобы трусливого шакала считали героем? Который сбежал после драки. Вы видели такое? Я никогда не видел,— сказал господин Кадыров (перевод Telegram-канала «1ADAT»).— Не надо было бежать, если он мужчина. Он должен был сказать: "Это моя позиция, и я защищаю свою позицию как могу. Посадите меня, если я нарушил закон или совершил преступление" — и пойти до конца».

По словам Рамзана Кадырова, никто «из всего чеченского народа» не выходит на акции в поддержку Алексея Навального. «У Навального нет ни авторитета, ни чего-либо еще,— сказал глава Чеченской Республики.— Человек, который считает себя чеченцем, не может поддерживать его, так как он (Алексей Навальный.— “Ъ”) приветствует однополые браки».

Напомним, 23 января сторонники оппозиционера Алексея Навального провели первую в 2021 году масштабную акцию в его поддержку. Они требовали освободить политика после того, как 17 января его задержали в аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии. На этой и двух последующих акциях во всей России, по данным «ОВД-Инфо», было задержано более 10 тыс. человек, заведены уголовные дела.

Депутат Госдумы Адам Делимханов призывал Сайд-Мухамада Джумаева явиться в правоохранительные органы, пообещав помощь в разбирательстве. Но тот предпочел уехать из столицы и даже пытался перебраться за границу. Его арестовали 28 января. Требуя отправить молодого человека в СИЗО, следствие указало, что Сайд-Мухамад Джумаев посягал «на здоровье» и «телесную неприкосновенность» представителей власти.

Подробнее о деле Сайд-Мухамада Джумаева читайте в материале “Ъ” «Посягнул на телесную неприкосновенность омоновцев».