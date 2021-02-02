Мишустин назначил врио главы Росавтодора

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Романа Новикова врио главы Росавтодора. Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее господин Новиков был заместителем главы этого агентства.

Господин Новиков окончил Московское высшее командное училище дорожных и инженерных войск в 1990 году. В структурах, которые связаны со строительством дорог, он работает с 2001 года. В том числе с 2014 по 2018 года Роман Новиков был первым заместителем главы ФКУ Упрдор «Тамань» — заказчика строительства Крымского моста.

Бывший глава Росавтодора Андрей Костюк покину должность 22 января, когда был назначен первым заместителем главы Минтранса.