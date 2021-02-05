Криптика чистого разума

С начала года в России появилось регулирование рынка цифровых финансовых активов (ЦФА). Пока он ориентирован на крупных игроков, которые смогут привлекать финансирование через выпуск токенов под пристальным надзором ЦБ. Первыми заявки на реализацию своих проектов подали «Норильский никель» и Сбербанк. Однако остается открытым волнующий многих вопрос регулирования цифровой валюты, в том числе ее производства (майнинга). Власти настроены на жесткие ограничения, участники рынка предупреждают, что в отсутствие легализации это может привести к финансовым потерям бюджета.

Закон «О цифровых финансовых активах…» был принят летом 2020 года и вступил в силу с января. В процессе разработки документ существенно изменился. Исходно он был призван регулировать все финансовые инструменты, основанные на технологии блокчейн (см. “Ъ” от 1 июня 2020 года). Но в процессе обсуждения и принятия из закона почти полностью исчезло регулирование цифровых валют, в том числе выпущенных не в России — биткойна, эфира и т. п. (см. “Ъ” от 22 июля 2020 года).

В основном вступивший в силу закон описывает регулирование и возможности существования в России ЦФА, которые удостоверяют денежные требования и права по эмиссионным ценным бумагам, включая право обладателя цифровых финансовых активов требовать передачи эмиссионных ценных бумаг в будущем. Документ предусматривает появление новых субъектов, которые будут поднадзорны ЦБ,— операторов информационных системы и операторов обмена цифровых финансовых активов. Выпускать ЦФА могут юридические лица и индивидуальные предприниматели. Круг покупателей ЦФА формально не ограничен, но для разных категорий действуют разные правила.

Узок круг этих эмитентов

Пока закон работает в первую очередь на привлечение инвестиций в крупный бизнес, поскольку для выпуска смарт-контрактов (токенов) требуется не только эмитент, но и площадка (оператор), фактически создаваемая им, которая должна пройти регистрацию в Банке России.

Как сообщили в ЦБ, сейчас уже рассматриваются три ходатайства о включении сведений в реестр операторов информационных систем и два ходатайства о включении сведений в реестр операторов обмена ЦФА. Самыми известными претендентами выпуск ЦФА остаются ГМК «Норильский никель» и Сбербанк, именно они подали заявки регулятору.

Крупнейший акционер «Норникеля» Владимир Потанин объявил о планах заняться ЦФА больше двух лет назад (см. “Ъ” от 24 октября 2018 года). ГМК организует площадку «Атомайз» (см. справку), которая может реализовать выпуск токенов уже через месяц после попадания в реестр ЦБ. «Норникель» уже испытал технологию выпуска токенов в другой юрисдикции, используя свой Global Palladium Fund.

Как рассказал “Ъ” управляющий директор фонда Александр Стоянов, во второй половине января тот выпустил первые в мире токены на металлы. Их два типа — индустриальные (для производителей, обеспечением выступают медь и палладий) и инвестиционные (золото, палладий, серебро и платина). Все токены обеспечены физическим металлом, который хранится в Лондоне и Цюрихе в хранилищах ICBC Standard Bank и Brinks. На каждый инвестиционный токен сформирован свой вид пая, все паи прошли листинг на London Stock Exchange и Deutsche Boerse. В первом полугодии будут выпущены инвестиционные токены на никель и медь.

По словам Александра Стоянова, до конца года фонд рассчитывает получить листинг на биржах в Италии и в Швейцарии. Он уточнил, что предполагаемый объем цифровых сделок в 2021 году составит до 20% всех продаж индустриальным клиентам «Норникеля». Привлекательность этих паев, в частности, в том, что они показывают прозрачность не только владения, но и чистоту производства металла, начиная с руды, вплоть до его утилизации.

Сбербанк в январе подал заявку в ЦБ на регистрацию платформы для выпуска сберкойна и рассчитывает на ее запуск к весне. Как пояснили “Ъ” в банке, речь идет о финансовых активах, которые имеют технические свойства криптовалют, в частности, учитываются токенами в блокчейн-сети, их можно программировать в смарт-контрактах. На разработанной платформе банки и их клиенты смогут выпускать и учитывать цифровые активы, спектр применения которых широк. «Одним из первых выпусков мы планируем цифровой вексель Сбербанка. В работе выпуски и иных активов, где эмитентами будут наши клиенты»,— пояснили в банке.

Блокчейн-платформа «Сбера» была опробована в конце прошлого года выпуском сертификатов возобновляемой энергии. Такие сертификаты позволяют, например, солнечным электростанциям продавать доказательства полученной зеленой энергии в киловатт-часах, а инвесторам — вкладывать в эту индустрию через покупку сертификатов. В основу платформы положен протокол Hyperledger Fabric от Linux Foundation. В банке сообщили, что пилот был успешным, показал низкий порог входа и простоту выпуска нового инструмента. Теперь в Сбербанке ожидают от законодателей «ясности с налогообложением ЦФА».

Узок круг этих покупателей

Сужен и спектр потенциальных покупателей ЦФА. Полномочиями по его установлению по закону обладает ЦБ, и регулятор уже выпустил соответствующий нормативный акт. Неквалифицированные инвесторы могут купить ЦФА на сумму не более 600 тыс. руб. в течение одного года.

Выбор ограничен — доступны активы, которые удостоверяют возможность осуществления прав по включенным в котировальные списки бирж ценным бумагам, причем корпоративные облигации должны иметь кредитный рейтинг не ниже уровня, установленного ЦБ. Также они могут купить активы, которые включают денежные требования в размере, эквивалентном стоимости драгметаллов, указанных в выпуске этих ЦФА.

Не разрешено таким инвесторам приобретать цифровые активы, выпущенные в информационных системах, организованных в соответствии с иностранным правом, а также если в решении о выпуске не указан срок исполнения обязательств или получение выплат зависит от наступления или ненаступления определенных обстоятельств. В ЦБ уточнили “Ъ”, что «проработка вопросов инвестирования» еще возможна. Однако с учетом жесткой позиции регулятора относительно ограничений для неквалифицированных инвесторов на фондовом рынке в случае с ЦФА вряд ли стоит ждать серьезных послаблений.

В «Атомайз Россия» “Ъ” уточнили, что планируется выпускать специальные токены для физлиц и они удовлетворяют критериям продуктов для неквалифицированных инвесторов. Для удобства работы с этими токенами сейчас дорабатывается мобильное приложение для каждой группы покупателей, пояснила гендиректор компании Екатерина Фроловичева.

Криптовалюты в тихом омуте

Но главной прорехой закона о ЦФА остается фактическое отсутствие в нем криптовалют. После всех правок в документе осталось лишь определение цифровой валюты и прямой запрет на ее использование как средства платежа. При этом цифровая валюта (как и в целом ЦФА) может быть объектом сделок купли-продажи, залоговым инструментом, передаваться по наследству.

Но, подчеркивает управляющий партнер юридической компании ЭБР Александр Журавлев, «четких правил ее оборота и квалификации рынок не получил». Как пояснили в ЦБ, закон, регулирующий порядок выпуска и обращения цифровых валют, будет разрабатываться отдельно. Когда это произойдет — неизвестно.

С одной стороны, для рынка это была хорошая новость, так как исходно предполагалось жесткое, практически запретительное регулирование виртуальных валют. В то же время регуляторы не оставляют попыток ограничить криптовалюты другими способами.

Разрабатываются нормативные акты и законопроекты, касающиеся, в частности, налогообложения, административной и уголовной ответственности (см. “Ъ” от 24 сентября 2020 года). Такой путь предполагает принятие решения властями без значимого учета мнения участников рынка.

По словам зампреда правления Палаты налоговых консультантов Михаила Успенского, среди прочего планировалось ввести административную ответственность за незаконный оборот цифровых прав, за прием криптовалюты в оплату товаров, работ, услуг. Оглашались штрафы до 1 млн руб. с конфискацией самой криптовалюты. Предлагалась уголовная ответственность, в том числе за недекларирование в налоговой инспекции.

Консультант рассказывает, что некоторые инициативы предусматривали тюремные сроки вплоть до семи лет лишения свободы. Он добавляет, что во многом судьба всех этих идей станет понятна после принятия Госдумой поправок к Налоговому кодексу.

Но, отмечают эксперты, отсутствие регулирования сыграло на руку российскому майнингу криптовалют. Это серый рынок, который трудно оценить, но Россия может быть на нем одним из лидеров, и перспективы роста велики. По оценке гендиректора и основателя оператора дата-центров BitRiver Игоря Рунца, в 2021 году доля используемых вычислительных мощностей институциональными инвесторами на рынке майнинга биткойна вырастет с нескольких процентов до десятков процентов. А центрами майнинга, по его словам, могут стать США, Китай и Россия.

Уточнение регулирования криптовалют в России может поставить майнинг под угрозу. По словам сооснователя Exante Анатолия Князева, риск создает, в частности, запрет использования криптовалюты как средства платежа.

Если даже формально майнинг разрешат, но майнер не сможет получать награду в криптовалюте, это сделает процесс бессмысленным, уверен господин Князев. Майнить придется на иностранную биржу, где цифровую валюту будут конвертировать в фиатную, оставляя комиссию за это в другой стране. Это уведет майнинг за рубеж, подчеркивает эксперт, тогда как, полностью легализовав индустрию, Россия могла бы получать налоги.

Полина Смородская