Абонентов развесят по вышкам

Минцифры предложило официально вывести информацию о фактах совершения мобильных звонков, их стоимости и длительности, а также о местоположении мобильных телефонов за пределы действия тайны связи. Соответствующий законопроект министерство обсуждает с участниками рынка и другими ведомствами. МВД, ФСБ и ФСО могли и раньше запрашивать у операторов эту информацию без суда. Но в случае реализации идеи Минцифры полученные таким образом данные и основанные на них действия невозможно будет оспорить, исключить из обвинений и разбирательств.

Минцифры подготовило поправки к закону о связи, которые позволят МВД, ФСБ и ФСО без решения суда получать от операторов связи данные об объемах оказания услуг, их стоимости и местоположении подключенных к базовым станциям мобильных устройств пользователей. Документ был опубликован в Telegram-канале «ОрдерКом». Его подлинность подтвердил источник “Ъ” в правительстве. По словам собеседника “Ъ”, проект направлен на согласование в ФСБ и Минэкономики. В Минцифры оперативно не ответили на запрос.

Перечисленные в проекте сведения не относятся к тайне связи, для их получения должно быть вполне достаточно запроса органов, проводящих оперативно-разыскную деятельность, к оператору связи, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Его принятие, по мнению разработчиков, «положительно повлияет на оказание услуг связи, придаст им большую прозрачность и однозначность в правоприменении». В МТС, «Вымпелкоме» оперативно не ответили на запрос “Ъ”. Tele2 участвует в обсуждении документа, сообщили в компании. В «МегаФоне» отказались от комментариев.

Сейчас прослушивание телефонных переговоров или получение информации о содержании переписки абонентов связи возможно только по решению суда, который должен получить мотивированное ходатайство от правоохранителей, поясняет член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Липин. В законопроекте речь идет не о раскрытии содержания звонков или персональных данных абонентов, а лишь о передаче технической информации с оборудования о времени звонков, их длительности и местоположении мобильного телефона, который подключился к базовой станции, поясняет эксперт. Правоохранители, добавляет он, и раньше могли запрашивать такие данные без решения суда, но формально вопрос находился в юридически серой зоне. Минцифры, полагает господин Липин, просто хочет устранить пробел в регулировании.

Передача деталей звонков действительно не раз вызывала споры и двойные толкования. В феврале 2019 года налоговики оштрафовали МТС, «Вымпелком» и «МегаФон» за отказ предоставить данные о времени вызова и продолжительности звонков по конкретным номерам телефонов. Все компании оспаривали это, но проиграли в первой инстанции. Арбитражный суд Москвы счел, что по этой информации нельзя идентифицировать абонента, соответственно, она не относится к защищаемой Конституцией РФ тайне телефонных переговоров.

Однако эксперты не считают инициативу Минцифры формальностью.

Если предложенные поправки примут, тайна связи в России как понятие вообще исчезнет, уверен исполнительный директор Общества защиты интернета Михаил Климарев.

На основе информации о местоположении абонентов силовики, по его мнению, легко смогут вычислить передвижения конкретного человека. Сопоставив информацию о геолокации мобильных устройств с данными, например, камер видеонаблюдения, действительно можно установить личность конкретного абонента, подтверждает Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

В то же время, по мнению господина Муртазина, законопроект нужен не силовикам, которые и так получали данные от операторов связи, а на следующем этапе — судебных разбирательствах. Экспорт поясняет, что были прецеденты в судах, когда данные о геолокации мобильных устройств или фактах телефонных звонков не приобщались к делу: «Судьи в регионах сомневались в том, подпадает ли эта информация под тайну связи». В случае принятия проекта Минцифры таких сомнений больше не останется.

Юлия Тишина, Никита Королев