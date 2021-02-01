Интервью Дмитрия Медведева российским СМИ. Главное

Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в интервью представителям российских СМИ — ТАСС, «РИА Новости», «Интерфакс», «Газета.ру», радиостанций «Маяк» и «Вести FM» — рассказал о своем отношении к протестным акциям и Алексею Навальному, перспективах российско-американских отношений, кризисе в Белоруссии и гонке вакцин.

Об отключении России от глобальной сети

«Технологически для этого все готово. На законодательном уровне тоже все решения приняты. Но еще раз подчеркиваю: это непросто, и этого бы очень не хотелось.... Интернет, как известно, появился в определенное время, и безусловно, ключевые права на управление (находятся.— “Ъ”) в Соединенных Штатах Америки. Так что потенциально, если случится что-то чрезвычайное, если у кого-то совсем снесет голову, такое может произойти».

О блокировках аккаунтов в соцсетях

«Здесь надо договариваться о правилах. Иначе рано или поздно это создаст серьезное напряжение... В этой сфере наблюдаются очень сложные и тревожащие тенденции, никому не хочется, чтобы в какой-то момент их отрезали от социальных сетей по тем или иным политическим причинам, чтобы ими манипулировали представители крупных корпораций».

О протестной активности

«Она меня нисколько не беспокоит, если эта протестная активность осуществляется в установленных законом рамках. Совершенно нормально, когда люди высказывают свою гражданскую позицию. Люди имеют право высказать власти все, что они думают. Они имеют право на недовольство деятельностью власти».

Об Алексее Навальном и акциях в его поддержку

«Я, как и раньше, так и сейчас, считаю Навального политическим проходимцем, человеком, который авантюрными способами пытается, стремится залезть во власть для достижения собственных целей, и никак иначе. Но сейчас его деятельность в этом смысле стала гораздо более циничной и разнузданной, чем она была еще несколько лет назад.

В отношении участия в различных митингах незаконных. Вот эта позиция является, на мой взгляд, предельно циничной, поскольку обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны, они могут создать ситуацию, когда большое количество людей заболеют».

О российской вакцине от коронавируса

«Если помогает российская вакцина, надо ее покупать, а не умничать и не говорить, что вот мы не до конца доверяем русским или вакцина прошла мало испытаний, притом что иностранные вакцины уж точно не показывают лучших результатов. <...> Мы вообще никому ничего не навязываем».

Об идее четырехдневной рабочей недели

«Пандемия внесла свои краски в эту историю. Понятно, что значительная часть людей перешла на удаленку и действительно трудится уже не пять, а четыре дня и по другому графику, а кто-то вообще иначе строит свой рабочий день. Поэтому я думаю, что мы к этой идее вернемся».

О Джо Байдене и его команде

«С Байденом я знаком, мы с ним встречались... Он производит впечатление вежливого, нормального человека. Но человеческое измерение и политическая позиция — это разные вещи... Это команда хорошо мне знакомого бывшего президента Барака Обамы. И эти люди тоже, скажем по-честному, не отличаются дружелюбием по отношению к России, совсем не отличаются».

О беспорядках в Капитолии

«Это в известной степени расплата за то, что американцы традиционно поддерживали различные выступления, так называемые цветные революции, которые вели к нелегитимной, незаконной смене власти в других странах, считали это абсолютно нормальным, если это отвечает американским интересам».

О ситуации в Белоруссии

«Мы только наблюдаем за тем, что происходит, и, конечно, не хотели бы никакой дестабилизации в Белоруссии, несмотря на то, что целый ряд стран сейчас активно этим занимается, пытается вовсю вмешиваться во внутренние белорусские дела, предлагает разные рецепты и так далее. Мы этим не занимаемся. Пусть сами определяются».