Сенаторы предложили блокировать соцсети за призывы к несанкционированным митингам

Комиссия Совета федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ предложила предусмотреть в законодательстве возможность навсегда заблокировать соцсети, которые используются для призывов участвовать в несанкционированных протестных акциях. Источниками распространения подобных призывов комиссия считает такие интернет-платформы, как Facebook, Twitter, Instagram, Telegram и TikTok.

«Временная комиссия считает необходимым усовершенствовать российское законодательство с целью предотвращения использования социальных сетей для мобилизации граждан на противоправные действия. Временная комиссия считает также необходимым ввести систему наказаний за указанные выше нарушения: от штрафов в Кодекс об административных правонарушениях до временной или постоянной блокировки интернет-платформ как таковых»,— говорится в заявлении комиссии, которое представил журналистам ее председатель Алексей Пушков (цитата по ТАСС).

Комиссия решительно осудила деятельность компаний, которые допускают на своих ресурсах размещение таких призывов. «Такие интернет-платформы, как Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, TikTok, стали источником распространения среди граждан РФ призывов к массовым беспорядкам, информации, направленной на их склонение или иное вовлечение в совершение противоправных действий, в том числе представляющих угрозу для жизни и здоровья других граждан, а также недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений»,— сказано в заявлении.

Массовые несанкционированные акции прошли по всей России 23, 31 января и 2 февраля. Протестующие требуют освободить оппозиционера Алексея Навального, которому суд заменил условный срок на реальный. По данным «ОВД-Инфо», в связи с акциями было задержано более 11 тыс. человек.

О последней акции протеста — в материале “Ъ” «Минский вечер в Москве».