Губернатор Ставрополья — работавшим на протестах силовикам: «Работайте, братья!»

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, комментируя воскресные акции протеста, обратился к полицейским со словами: «Мы с вами! Работайте братья!» Слова благодарности силовикам губернатор разместил на своей странице в социальной сети Instagram 31 января.

Глава региона сообщил, что день в крае «прошел сравнительно спокойно, что бы там кто ни обещал». А также рассказал, что, оказывается, лично выходил на «предполагаемое» место событий. Работу правоохранительных органов он оценил как «корректную». Господин Владимиров завершил свой пост обращением, видимо, к сотрудникам правоохранительных органов, отсылая их к последним словам Героя России Магомеда Нурбагандова, убитого экстремистами в Дагестане.

Пост губернатора вызвал много возмущенных откликов. Люди, комментируя его слова, отмечали, что мирных граждан без оружия и не нарушавших общественный порядок, приравняли к террористам. Люди с возмущением писали, что задержания 31 января были не только на Крепостной горе, где собрались не более 50 человек, а и в центре города на улицах Карла Маркса и Дзержинского. Правда, уже к утру эти комментарии исчезли.

Напомним, в Ставрополе 31 января силовики задержали в районе Крепостной горы около 50 граждан, в том числе журналиста “Ъ” и трех сотрудников сетевого издания «Блокнот-Ставрополь», включая его редактора. Людям даже не дали времени, чтобы разойтись, так как параллельно с объявлением о незаконности нахождения на площади, всех присутствующих взяли в плотное кольцо ОМОНа. При этом никаких плакатов и лозунгов на акции не было. В Пятигорске людей задерживали в сквере рядом с площадью Ленина, в том числе тех, кто сидел на скамейках или шел рядом с площадью.

Подробнее о протесте 31 января — в материале “Ъ” «Telegram, мосты, вокзалы».

Александра Ларинцева, Пятигорск