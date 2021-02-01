Гендиректором «Ингосстраха» стал Андрей Ларкин

Новым гендиректором «Ингосстраха» избран Андрей Ларкин. До этого он был исполнительным вице-президентом ПАО «Вымпелком» (бренд «Билайн»). Ранее страховую компанию возглавлял Константин Соколов.

Акционерами «Ингосстраха», по данным «СПАРК-Интерфакс», являются ООО «Софт-Карат» (15,68%, конечный владелец — Виктория Бражник), Олег Дерипаска (10%), ООО «Гранит» (конечный собственник — Евгений Агарков с долей 18,3%), ООО «Бекар-Сервис» (16,03% — Алексей Коновалов и Андрей Панов), ООО «Дженерали Руссиа энд Си-Ай-Эс» (38,46%) и акционеры-миноритарии (1,5%).

«Новый гендиректор сконцентрируется на укреплении лояльности клиентов к бренду, развитии цифровизации, сохранении лидерства "Ингосстраха" на рынке, а также возьмет курс на повышение эффективности операционной деятельности компании»,— сообщила пресс-служба страховой компании.

Прежний руководитель Константин Соколов возглавлял компанию с ноября 2019 года. Его полномочия прекратились с 31 января. Источник «Интерфакса» сообщал, что господин Соколов может перейти на работу в группу «Базовый элемент».