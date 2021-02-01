Суд отправил пресс-секретаря Навального под домашний арест

Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и отправил пресс-секретаря оппозиционера Алексея Навального Киру Ярмыш под домашний арест до 23 марта. Госпожа Ярмыш подозревается в нарушении санитарно-эпидемиологических норм на акции 23 января (ст. 236 УК РФ).

Из решения судьи следует, что защита просила отпустить госпожу Ярмыш под залог, сумма не называется.

Кира Ярмыш была задержана вечером 30 января. В этот же день у нее истекал срок административного ареста по делу о призывах к участию в акциях 23 января.

Ранее по делу о нарушении санитарных норм на протесте были отправлены под домашний арест до 23 марта шесть человек, в том числе брат Алексея Навального Олег и юрист ФБК (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) Любовь Соболь. Сама госпожа Ярмыш на акции 23 января не присутствовала, так как была арестована накануне, 22 января.

Дело по ст. 236 УК РФ было возбуждено после того, как на акцию 23 января пришли люди, имевшие положительный тест на коронавирус и нарушившие тем самым режим самоизоляции. По данным властей Москвы, на акцию пришли 19 человек с COVID-19. Наказание по ст. 236 УК РФ предусматривает лишение свободы до двух лет за действия, которые привели к массовому заболеванию, пять лет — за смерть одного человека, семь лет — при смерти двух и более лиц.

Об уголовное деле — в материале “Ъ” «Сидите дома».