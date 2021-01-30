Киру Ярмыш задержали по делу о нарушении санитарных норм

Пресс-секретарь политика Алексея Навального Кира Ярмыш, задержана в рамках уголовного дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, сообщила адвокат Вероника Полякова. Сегодня, 30, января, в 23:00 мск у Киры Ярмыш истекал срок административного ареста по делу о призывах к участию в акциях.

«Киру Ярмыш задерживают по ст.91 УПК прямо в спецприемнике. Статус подозреваемой по ч.1 ст.236 УК»,— написала адвокат в Twitter.

Ранее по делу о нарушении санитарных норм на акции 23 января были задержаны брат Алексея Навального — Олег, координатор московского штаба оппозиционера Олега Степанова, юрист ФБК Любовь Соболь, основатель «Медиазоны» Мария Алехина и глава профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева. Решением Тверского суда Москвы они все были отправлены под домашний арест до 23 марта. Сама госпожа Ярмыш на акции 23 января не присутствовала, так как была арестована накануне, 22 января.

Дело по ст. 236 УК РФ было возбуждено после того, как на акцию 23 января пришли люди, имевшие положительный тест на коронавирус и нарушившие тем самым режим самоизоляции. По данным властей Москвы, на акцию пришли 19 человек с COVID-19. Наказание по ст. 236 УК РФ предусматривает лишение свободы до двух лет за действия, которые привели к массовому заболеванию, пять лет — за смерть одного человека, семь лет — при смерти двух и более лиц.

Об уголовное деле — в материале “Ъ” «Сидите дома».