Любовь Соболь и Олега Навального отправили под домашний арест

Тверской суд Москвы отправил под домашний арест брата политика Алексея Навального Олега, юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов) Любовь Соболь, главу «Альянса врачей» Анастасию Васильеву, участницы группы Pussy Riot Марию Алехину и координатора московского штаба оппозиционера Олега Степанова. Их арестовали по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на акции в поддержку политика 23 января. Арест продлится до 23 марта, сообщили в пресс-службе суда. Господина Степанова и господина Навального увезли из здания.

На фотографиях пресс-службы видно, что пока судья зачитывала постановление о домашнем аресте госпожи Соболь, та читала книгу с работами Олдоса Хаксли, автора романа-антиутопии «О дивный новый мир».

Как ранее сообщал руководитель юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади, дело возбуждено по ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). По мнению следствия, из-за призывов к митингам здоровые и больные коронавирусом граждане создали угрозу массового заражения. Наказанием за действия, которые привели к массовому заболеванию, может быть лишение свободы до двух лет.

По словам юриста, свидетелями по уголовному делу о санитарно-эпидемиологических нарушениях проходят пресс-секретарь оппозиционера Алексея Навального Кира Ярмыш и сотрудник отдела расследований ФБК Георгий Албуров. Власти Москвы заявляли, что на акцию в поддержку оппозиционера Алексея Навального пришли 19 человек с коронавирусом.

23 января по всей России прошли акции с требованием освободить господина Навального из-под ареста. Его задержали в аэропорту Шереметьево 17 января по возвращении из Германии. Вчера, 28 января, Мособлсуд оставил в силе решение о задержании оппозиционера до суда.

Подробнее — в материале “Ъ” «Алексей Навальный остался в СИЗО».