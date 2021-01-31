«ОВД-Инфо»: на акциях в поддержку Навального задержаны более 100 человек

На Дальнем Востоке и в Сибири проходят несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Всего протесты анонсированы в 142 российских городах. По данным «ОВД-Инфо», в связи с акциями уже задержаны 145 человек.

На момент выпуска новости больше всего задержаний прошло во Владивостоке — 76. В Москве и Санкт-Петербурге в связи с акциями задержано по одному человеку.

На прошлой неделе, 23 января, на акциях в поддержку господина Навального и после нее задержали больше 4 тыс. человек. Было возбуждено больше 20 уголовных дел.

Об акциях 31 января читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.