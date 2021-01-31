«ОВД-Инфо»: на акциях в поддержку Навального задержаны почти 900 человек

В российских городах проходят несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. По данным «ОВД-Инфо», в связи с акциями задержаны 878 человек. Всего протесты анонсированы в 142 российских городах.

На момент обновления новости больше всего задержаний прошло во Владивостоке (113), Красноярске (91) и Новосибирске (90). В Санкт-Петербурге задержаны 10 человек, в Москве — 100.

На прошлой неделе, 23 января, на акциях в поддержку господина Навального и после нее задержали больше 4 тыс. человек. Было возбуждено больше 20 уголовных дел.

За протестными акциями следите в онлайн-трансляции “Ъ”.