Протестные акции в поддержку Алексея Навального Онлайн-трансляция: правозащитники сообщают о более 200 задержанных в Сибири и на Дальнем Востоке

В России возобновились акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, который отбывает арест в «Матросской тишине». Неделю назад на несогласованных митингах были задержаны более 4 тыс. человек, заведено более 20 уголовных дел. Прокуратура и МВД накануне сегодняшних акций вновь предупредили об ответственности за призывы и участие в несанкционированных мероприятиях. Сегодня задержаны уже более 200 человек.

10:11. В районе Чистых прудов в Москве задержали двух человек.

10:10. В Москве полицейские перекрыли Лубянку для пешеходов. Вдоль тротуаров на Мясницкой улице, Лубянском проезде и других улицах, прилегающих к Лубянке, выставлены металлические ограждения, переход с Мясницкой улицы на Лубянку и Старую площадь перекрыт.

10:04. В Якутске при температуре -40 °C, прошло шествие в поддержку Навального. Были задержаны несколько человек, в том числе главный редактор издания «Якутия.Инфо» Денис Адамов.

9:59. В Белгороде проходит обыск у координатора штаба Навального Максима Климова, пока он отбывает 9-дневный арест в ИВС за акцию 23-го.

9:54. «ОВД-Инфо» сообщает о 206 задержанных. Больше всего во Владивостоке — 86 человек. В Новокузнецке — 22 человека, в Иркутске — 20 человек, в Новосибирске — 16.

9:46. На Дальнем Востоке, во Владивостоке, Улан-Удэ, Хабаровске и в других городах, протестующие водят хороводы.

Митинг в поддержку Алексея Навального в Хабаровске Фото: Константин Грошин

9:36. Всего, по данным «ОВД-Инфо», задержано 145 человек. Больше всего во Владивостоке — 76, Новокузнецке — 16 и Иркутске — 10.

9:36. В Красноярске задержан заместитель главного редактора сайта NGS24 Яков Калинин, который вел стрим с акции протеста.

9:36. Акции протеста начались на Дальнем Востоке и в Сибири. Несколько сотен человек вышли на акцию протеста в Томске. В Иркутске собралось 300-400 человек. В Новосибирске в шествии принимает более тысячи человек. Во Владивостоке ОМОН вытеснил протестующих на лед Амурского залива, а все подходы к месту акции были перекрыты. Потом на льду начались задержания.

В субботу, 23 января, по всей России прошли несогласованные акции протеста в поддержку Алексея Навального, задержанного 17 января в Шереметьево после возвращения из Германии. Акции прошли в 125 городах. Более 4 тыс. человек были задержаны. СКР возбудил более 20 уголовных дел за вовлечение несовершеннолетних в акции протеста, за призывы к массовым беспорядкам и за нападение на правоохранителей.