В Иркутске на акцию в поддержку Навального вышли больше 300 человек

В Иркутске проходит акция в поддержку оппозиционера Алексея Навального. По оценке корреспондента “Ъ”, на нее вышли от 300 до 400 человек. Задержаны восемь человек.

ОМОН оцепил улицу, где проходит акция, с двух сторон. Однако протестующие прошли через магазин «Детский мир» на центральную улицу (ул. Ленина) и начали двигаться по ней в сторону здания правительства. ОМОН перекрыл сквер им. Кирова и не пустил людей дальше. В целом, акция прошла спокойно. Почти все протестующие уже разошлись.

Сегодня, 31 января, по всей стране проходят акции в поддержку оппозиционера. Демонстранты не согласны с его арестом. По информации «ОВД-Инфо» уже задержано около 50 человек. На прошлой неделе на акциях в поддержку господина Навального и после нее задержали больше 4 тыс. человек.

О мотивации протестующих — в материале “Ъ” «Далеко не школота».