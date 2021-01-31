«ОВД-инфо»: во Владивостоке на акции протеста задержали более 20 человек

Во Владивостоке на центральной площади проходит акция в поддержу оппозиционера Алексея Навального. По информации правозащитного центра «ОВД-инфо», уже задержаны как минимум 20 участников протеста.

Среди задержанных — журналистка SOTA Екатерина Ищенко. Она вела онлайн-трансляцию с акции. Вскоре после задержания журналистку отпустили. Также задержали и вскоре отпустили журналистку «Новой газеты» Валерию Федоренко. Как сообщило местное издание vl.ru, также задержали оператора штаба Алексея Навального, который вел прямой эфир, а также заместителя председателя регионального отделения партии «Яблоко» Марину Железнякову.

Пришедшие на акцию собираются у памятника, сама площадь оцеплена, полицейские в громкоговорители напоминают о том, что митинг несогласован. Вдоль центральных улиц выставили конусы, запрещающие остановку транспорта, уточнило vl.ru.

Сегодня, 31 января, акции протеста уже начались в Петропавловске-Камчатском и Хабаровске. В Петропавловске-Камчатском задержано три человека, в Хабаровске — как минимум шесть.

Неделю назад, 23 января, участники акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального перекрыли движение по Светланской улице в центре Владивостока. По оценке корреспондента “Ъ”, в шествии в пиковый момент принимало участие около 3 тыс. человек, по оценке властей — 300–500. Было задержано больше 30 человек.

О прошедших по всей стране протестах — в материале “Ъ” «Далеко не школота».