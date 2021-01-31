Сотрудника ФБК Ляскина задержали по делу о нарушении санитарных норм

СКР задержал сотрудника ФБК (внесен Минюстом в реестр иноагентов) Николая Ляскина по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм (ст. 236 УК РФ), сообщил правозащитный центр «ОВД-Инфо» со ссылкой на адвоката Сергея Тельнова. Господин Ляскин проходит по делу в статусе подозреваемого.

Николай Ляскин был задержан вечером 30 января через несколько часов после выхода из спецприемника, где он отбыл семь суток ареста по статье о повторном нарушении правил проведения акции (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). Господина Ляскина задержали у его квартиры и отвезли в ОВД ««Косино-Ухтомское».

Также 30 января по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм была задержана пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш. Ее задержали в тот момент, когда она должна была покинуть спецприпемник после девяти суток административного ареста по делу о призывах к участию в акциях. Ранее в рамках этого же дела были задержаны брат Алексея Навального — Олег, координатор московского штаба оппозиционера Олег Степанов, юрист ФБК Любовь Соболь, основатель «Медиазоны» Мария Алехина и глава профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева. Решением Тверского суда Москвы они все были отправлены под домашний арест до 23 марта.

Дело по ст. 236 УК РФ было возбуждено после того, как на акцию 23 января пришли люди, имевшие положительный тест на коронавирус и нарушившие тем самым режим самоизоляции. По данным властей Москвы, на акцию пришли 19 человек с COVID-19. Наказание по ст. 236 УК РФ предусматривает лишение свободы до двух лет за действия, которые привели к массовому заболеванию, пять лет — за смерть одного человека, семь лет — при смерти двух и более лиц.

Об уголовное деле — в материале “Ъ” «Сидите дома».