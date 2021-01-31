Директор ФБК получил уведомление о возбуждении против Навального дела о мошенничестве

Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен Минюстом в реестр иноагентов) Иван Жданов сообщил, что в субботу, 30 января, получил уведомление от СКР о возбуждении уголовного дела о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) в отношении оппозиционера Алексея Навального. Дело было возбуждено 29 декабря 2020 года, но уведомление пришло только сейчас.

По мнению главы ФБК, получение уведомления говорит о том, что суд может оставить политика под арестом на основании именно этого дела. «Они рассматривают различные варианты и оставляют для себя варианты, потому что они видят беспрецедентную реакцию людей»,— сказал господин Жданов в эфире телеканала «Дождь». Он также опубликовал копию постановления в Twitter.

По словам Ивана Жданова, господин Навальный проходит по делу в статусе подозреваемого. «Я бы не рассматривал это как тревожное заявление. С другой стороны, ч. 4 ст. 159 — это тяжкая статья, может быть, они намекают, что могут сделать еще больший срок»,— добавил он.

По версии следствия, основатель ФБК Алексей Навальный потратил на личные цели 356 млн руб. из собранных на нужды ряда некоммерческих организаций 588 млн руб. пожертвований физических лиц. В списке организаций находятся ФБК, Фонд поддержки СМИ «Пятое время года», Фонд организации и координации защиты прав граждан, Фонд правового обеспечения граждан и Фонд защиты прав граждан «Штаб». Максимально наказание по ч. 4 ст. 159 УК РФ предусматривает десять лет лишения свободы.

Сейчас Алексей Навальный находится в СИЗО «Матросская тишина» из-за нарушения им условий испытательного срока по делу «Ив Роше». Политик был отправлен под стражу до 15 февраля решением Химкинского горсуда Москвы по ходатайству ФСИН менее чем, через сутки после его возращения из Берлина. 2 февраля суд должен рассмотреть иск ФСИН о замене политику условного срока на реальный.

Об уголовное преследовании — в материале “Ъ” «Алексей Навальный остался в СИЗО».