Навальный прилетел в Москву

Российский политик Алексей Навальный вернулся в Россию после курса лечения в Германии. Он прибыл в московский аэропорт Шереметьево рейсом DP 936 авиакомпании «Победа» из аэропорта Бранденбург (Берлин). Сейчас он в автобусе вместе с другими пассажирами направляется на паспортный контроль. Изначально прилет планировался во Внуково, но затем рейс был перенаправлен. После посадки самолета полицейские перекрыли Ленинградское шоссе в районе МКАД по пути в Шереметьево и выезд из Внуково.

«Бортпроводница веселым голосом просит оставаться на местах и говорит, что это штатная ситуация»,— написала в Twitter пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

Как сообщила корреспондент “Ъ”, находящаяся на борту самолета, сразу после посадки людей из самолета не выпускали. «Пилот сказал, что большое количество самолетов сейчас направлено в Шереметьево из Внуково, поэтому задержка с автобусами, пока не выпускают»,— сказала она.

Сейчас пассажиры начали покидать самолет. Алексей Навальный вышел из самолета и поехал в автобусе на паспортный контроль с остальными пассажирами.

В это время во Внуково продолжаются задержания. По данным «ОВД-инфо», всего задержано 36 человек. На задержанных соратников оппозиционера составляют протоколы по 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию сотрудника полиции). До этого сотрудники ОМОНа и Росгвардии вытеснили на улицу людей, собравшихся на входе во Внуково. Ранее вход в аэропорт был ограничен — в здание можно было попасть только при предъявлении билета, зона прилета была отгорожена.

Как ранее заявляли правоохранительные органы РФ, Алексея Навального могут задержать по прилете в Россию. ФСИН требовала заменить оппозиционеру условный срок лишения свободы на реальный из-за неисполнения «возложенных на него судом обязанностей» и уклонении от контроля уголовно-исполнительной инспекции по делу «Ив Роше».

Кроме того, 29 декабря СКР сообщил о возбуждении против Алексея Навального уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, господин Навальный потратил на личные цели 356 млн руб. из собранных 588 млн руб. пожертвований физических лиц.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «Никогда еще Алексея Навального так не ждали на родине».

Новость дополняется.