Киргизия запретила импорт яблок
Киргизия до 1 февраля 2027 года запретила ввозить яблоки. Запрет временный и касается поставок как из третьих стран, так и из государств Евразийского экономического союза. Транзит под ограничение не попадает. Постановление подписал председатель кабинета министров республики Адылбек Касымалиев.
Мера должна поддержать садоводческие хозяйства Киргизии. Власти хотят, чтобы урожай яблок 2026 года успели вовремя продать, а отрасль сохранила производственный потенциал. По оценке Минсельхоза, в этом году в республике соберут 179,4 тыс. т яблок, передает «Интерфакс».
Ввоз яблок в 2026 году уже обогнал прошлогодний. С января по август в Киргизию привезли 6,4 тыс. т — вдвое больше, чем за весь 2025 год. Главными поставщиками стали Польша, Китай и Узбекистан.