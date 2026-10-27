Парный протест
Специалисты парного разряда высказались против реформ в АТР
Более 150 спортсменов, специализирующихся в теннисе на парном разряде, выступили с открытым письмом, в котором выражают свое несогласие с планируемыми реформами нынешнего руководства Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Изменения, поддерживаемые нынешним председателем АТР Андреа Гауденци, предполагают сокращение формата соревнований в парном разряде и перераспределение части призовых в пользу одиночников.
Реформирование соревнований, проводимых под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов, продвигаемое нынешним руководством организации во главе с ее председателем Андреа Гауденци, вызвало резкую критику со стороны части спортсменов. Не менее 150 действующих теннисистов-парников, звезды прошлых лет, в том числе экс первые ракетки мира в паре американцы Боб и Майк Брайаны, а также представители более 20 национальных теннисных федераций подписали открытое письмо, адресованное совету директоров и руководству ATP, в котором призывают защитить парный разряд в профессиональном теннисе. Данный вопрос стал актуальным после Wimbledon, когда стало известно, что начиная с 2028 года АТР намерена сократить количество пар в сетках турниров категории Masters 1000 с 32 до 16, а на турнирах категорий 500 и 250 — с 16 до 8. При этом призовые, выделяемые на парный разряд на каждом турнире, предлагается сократить с 20% до 10% от общей суммы, а освободившиеся средства, порядка $20 млн, перераспределить в пользу одиночного разряда. Подобные шаги руководство АТР объясняет недостаточной популярностью парного разряда и, соответственно, его низкой коммерческой отдачей.
Выражая свое несогласие с подобными шагами, подписанты письма подчеркивают, что «теннис — не просто бизнес», а «предлагаемые реформы зашли слишком далеко». По их мнению, действия руководства АТР осложнят «талантливым игрокам построение карьеры в парном разряде», что недопустимо, поскольку «здоровый профессиональный спорт должен не опираться лишь на небольшую группу ведущих звезд, а предоставлять всем игрокам возможности для развития, участия в соревнованиях и заработка».
Авторы письма отмечают, что «парный разряд — самая распространенная форма тенниса среди любителей», «наиболее доступный способ приобщения к теннису», а реформы дадут «неверный сигнал тем, благодаря кому теннис продолжает жить и развиваться».
Они убеждены, что «будущее парного тенниса необходимо определять совместно с игроками, национальными федерациями и организаторами турниров», а «внедрение нынешних предложений без достаточной поддержки может подорвать доверие всего теннисного сообщества к руководству ATP».
Нынешнее письмо было опубликовано примерно через две недели после программного выступления Андреа Гауденци на сайте АТР. Отмечая необходимость реформ, он, в частности, объяснил, что «парный разряд останется ключевой частью ATP Tour, «его пересмотр направлен на определение модели, которая обеспечит дисциплине устойчивое долгосрочное будущее», а «любые призовые деньги, перераспределенные из парного разряда», перейдут в «призовые фонды квалификационных и ранних раундов одиночных турниров, что поможет большему числу спортсменов инвестировать в свою карьеру и соревноваться с лучшими игроками мира».
Специалисты парного разряда, однако, придерживаются иной точки зрения. «В нашем письме мы хотим донести, что ATP должна сбалансировать краткосрочный экономический рост с созданным ею наследием. Мы понимаем, что ATP и теннис в целом — это развлечение и бизнес. Но у организации есть ответственность перед болельщиками, и она должна приумножать наследие обеих дисциплин вашего спорта»,— сказал изданию The Guardian прошлогодний чемпион Wimbledon в миксте голландец Сем Вербек, занимающий на данный момент 60-е место в парном мировом рейтинге. По его словам, реформы настраивают специалистов одиночного и парного разрядов друг против друга, хотя все они являются членами одной и той же ассоциации.