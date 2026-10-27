Парный протест

Реформирование соревнований, проводимых под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов, продвигаемое нынешним руководством организации во главе с ее председателем Андреа Гауденци, вызвало резкую критику со стороны части спортсменов. Не менее 150 действующих теннисистов-парников, звезды прошлых лет, в том числе экс первые ракетки мира в паре американцы Боб и Майк Брайаны, а также представители более 20 национальных теннисных федераций подписали открытое письмо, адресованное совету директоров и руководству ATP, в котором призывают защитить парный разряд в профессиональном теннисе. Данный вопрос стал актуальным после Wimbledon, когда стало известно, что начиная с 2028 года АТР намерена сократить количество пар в сетках турниров категории Masters 1000 с 32 до 16, а на турнирах категорий 500 и 250 — с 16 до 8. При этом призовые, выделяемые на парный разряд на каждом турнире, предлагается сократить с 20% до 10% от общей суммы, а освободившиеся средства, порядка $20 млн, перераспределить в пользу одиночного разряда. Подобные шаги руководство АТР объясняет недостаточной популярностью парного разряда и, соответственно, его низкой коммерческой отдачей.