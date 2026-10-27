Путин заявил о проработке совместной работы России и США в Арктике
Президент России Владимир Путин заявил о возможности совместной работы Москвы и Вашингтона в Арктике. По его словам, российская сторона сотрудничает со многими заинтересованными странами мира.
«Совсем недавно еще на наших месторождениях вместе с нами работали европейские партнеры, китайские партнеры работали. Сейчас мы прорабатываем возможность совместной работы с американскими партнерами»,— сказал Владимир Путин на саммите Форума стран —экспортеров газа (ФСЭГ).
Спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев ранее отмечал, что между Россией и США есть «очень большой синергетический эффект», в том числе в Арктике, в области СПГ и других энергетических проектов. В ЕС, в свою очередь, говорили о намерении противостоять России в Арктике, в частности, добиваться неограниченного доступа к Севморпути.