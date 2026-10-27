Путин заявил о проработке совместной работы России и США в Арктике

«Совсем недавно еще на наших месторождениях вместе с нами работали европейские партнеры, китайские партнеры работали. Сейчас мы прорабатываем возможность совместной работы с американскими партнерами»,— сказал Владимир Путин на саммите Форума стран —экспортеров газа (ФСЭГ).