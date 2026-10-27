Прокуроры защитили нефтепродукты

Недоработки в обеспечении безопасности склада нефтепродуктов были выявлены прокуратурой в ходе проверок, организованных после участившихся налетов украинских беспилотников на портовые и промышленные объекты в Новороссийске. Надзорное ведомство установило, что ООО «Новороссийский топливный терминал» на протяжении длительного времени не обеспечивает исполнение требований законодательства в области транспортной безопасности. Такая ситуация нарушает права работников компании НТТ и соседних предприятий, а также контрагентов, которые оставляют на хранении груз, существует угроза жизни и здоровью граждан, в том числе в результате атак БПЛА, говорится в заявлении прокуратуры.