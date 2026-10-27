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Прокуроры защитили нефтепродукты

Новороссийскому топливному терминалу предписали усилить антидроновые меры
Как стало известно “Ъ”, в Новороссийске по инициативе прокуратуры суд обязал бункеровочную компанию «Новороссийский топливный терминал» оснастить дополнительной защитой склад нефтепродуктов и организовать взаимодействие с подразделениями Минобороны, несущими боевое дежурство рядом с объектом. Обращение в суд последовало после воздушных атак ВСУ на портовый город.

Ирэн Майорова / Коммерсантъ

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Ленинский суд Новороссийска удовлетворил иск транспортного прокурора к ООО «Новороссийский топливный терминал» (НТТ), обязав компанию обеспечить безопасность объекта «Склад нефтепродуктов судового сервисного центра "БТОФ-Терминал"». Полный текст судебного акта опубликован в базе «Правосудие» 22 октября. Если решение не будет изменено в апелляции (ответчик 21 октября подал жалобу в Краснодарский краевой суд), то в трехмесячный срок после его вступления в силу НТТ должен будет провести дополнительную оценку уязвимости объекта, а затем согласовать с Росморречфлотом план обеспечения безопасности.
Не менее чем через шесть месяцев после вступления решения в силу НТТ обязан оснастить критические элементы склада нефтепродуктов дополнительными инженерными сооружениями, обеспечивающими пассивную защиту. Кроме того, оператор терминала должен организовать обмен информацией между охраной морского терминала и подразделениями Минобороны РФ, несущими боевое дежурство вблизи объектов, а также взаимодействовать с органами исполнительной власти, говорится в решении суда.

ООО «Новороссийский топливный терминал» создано в 2011 году, занимается складированием нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов, а также транспортной обработкой грузов, имеет лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов. На сайте НТТ указано, что за весь период работы через терминал было перевалено более 1,8 млн тонн нефтепродуктов. Учредителями НТТ выступают международная компания ООО «Трансбункер менеджмент» и Interbunker Management Limited (Кипр). В июле этого года компания «Трансбункер менеджмент» вместе с другими активами перешла в собственность РФ: Арбитражный суд Москвы по иску Генпрокуратуры признал незаконной серию сделок, совершенных бенефициарами холдинга «Трансбункер» Иосифом Сандлером и Сергеем Пугачевым.

Недоработки в обеспечении безопасности склада нефтепродуктов были выявлены прокуратурой в ходе проверок, организованных после участившихся налетов украинских беспилотников на портовые и промышленные объекты в Новороссийске. Надзорное ведомство установило, что ООО «Новороссийский топливный терминал» на протяжении длительного времени не обеспечивает исполнение требований законодательства в области транспортной безопасности. Такая ситуация нарушает права работников компании НТТ и соседних предприятий, а также контрагентов, которые оставляют на хранении груз, существует угроза жизни и здоровью граждан, в том числе в результате атак БПЛА, говорится в заявлении прокуратуры.
Во время рассмотрения иска в Ленинском суде Новороссийска представитель ООО «Новороссийский топливный терминал» возражал против требований надзорного ведомства, однако мотивация ответчика в опубликованном судебном акте не приведена.
На запрос “Ъ” в компании оперативно не ответили. Как ранее сообщал “Ъ”, базовый комплекс защиты складского объекта «под ключ» можно реализовать за один-два месяца, а его стоимость может составить от 3–4 млн руб. до нескольких десятков миллионов. Полноценная эшелонированная система с ситуационным центром обойдется уже в несколько сотен миллионов.
Новороссийск
Новости о нефти
ТЭК

Авторы

  • Анна Перова
    Анна Перова
    собственный корреспондент