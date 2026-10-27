Прокуроры защитили нефтепродукты
ООО «Новороссийский топливный терминал» создано в 2011 году, занимается складированием нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов, а также транспортной обработкой грузов, имеет лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов. На сайте НТТ указано, что за весь период работы через терминал было перевалено более 1,8 млн тонн нефтепродуктов. Учредителями НТТ выступают международная компания ООО «Трансбункер менеджмент» и Interbunker Management Limited (Кипр). В июле этого года компания «Трансбункер менеджмент» вместе с другими активами перешла в собственность РФ: Арбитражный суд Москвы по иску Генпрокуратуры признал незаконной серию сделок, совершенных бенефициарами холдинга «Трансбункер» Иосифом Сандлером и Сергеем Пугачевым.