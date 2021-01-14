Алексей Навальный заходит на посадку

Оппозиционный политик Алексей Навальный анонсировал свое возвращение в Россию из Германии в воскресенье, 17 января рейсом авиакомпании «Победа». По прилете господин Навальный может быть задержан сразу по нескольким уголовным делам и столкнется с разбирательствами по многомиллионным искам о защите деловой репутации, поданным предпринимателем Евгением Пригожиным. Сторонники господина Навального намерены устроить ему массовую встречу в аэропорту — на момент сдачи материала такое желание выразили более 900 человек. Источники “Ъ” утверждают, что судьба Алексея Навального находится исключительно в руках правоохранительных органов; юристы и политологи полагают, что политику едва ли удастся избежать задержания.

Днем 13 января Алексей Навальный сообщил через социальные сети, что 17 января вернется в Москву из Берлина после завершения лечения от последствий возможного отравления: «Вопрос "возвращаться или нет" передо мной не стоял никогда. Просто потому, что я не уезжал. Я оказался в Германии, приехав в нее в реанимационной коробке… 17 января, в воскресенье, я вернусь домой рейсом "Победы"». В расписании авиакомпании «Победа» 17 января есть только один рейс из Берлина в Москву — DP936, он прибудет во Внуково в 19:20. Днем 13 января цены на билеты на этот рейс начинались с 9,5 тыс. руб., половина салона была свободна, но к концу дня минимальная цена выросла до 16 380 руб., а максимальная составила 20 730 руб.

Сторонники господина Навального намерены встречать его во Внуково: на момент сдачи материала мероприятием, созданным командой политика в Facebook, интересовались более 2,9 тыс. человек, более 900 из них выразили намерение приехать в аэропорт. Во Внуково не смогли оперативно пояснить “Ъ”, смогут ли сторонники Алексея Навального встретить его в здании аэропорта. По действующим правилам, по прилете пассажиры рейса будут обязаны сдать тест на коронавирус и при положительном результате отправиться в самоизоляцию на 14 дней. Впрочем, делать тест не обязательно прямо в аэропорту.

Источник “Ъ” в правоохранительных органах заявил, что силовики обязательно будут наблюдать «за соблюдением эпидемобстановки» и не допустят «совершения правонарушений и провокаций». Впрочем, возможные проблемы господина Навального не сводятся к карантину. В России его ждет серия гражданских и уголовных дел, а возможно, и немедленное заключение под стражу. Напомним, в августе 2019 года СКР возбудил уголовное дело об отмывании денег в ФБК на сумму около 1 млрд руб. (позже сумма снизилась до 75 млн руб.), расследование не завершено. 29 декабря 2020 года СКР завел против самого Алексея Навального уголовное дело по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере: следствие считает, что из собранных с 2016 года 588 млн руб. донатов для ФБК господин Навальный потратил на личные цели 356 млн руб. Максимальное наказание по этой статье — до 10 лет лишения свободы. 30 декабря мировой суд Бабушкинского района возобновил рассмотрение дела против господина Навального о клевете на ветерана, приостановленного в августе прошлого года после его госпитализации,— первое заседание по делу назначено на 20 января. Максимальное наказание за клевету — два года заключения.

Кроме того, 11 января Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) подала в Симоновский суд Москвы ходатайство о замене на реальный условного срока в 3,5 года, назначенного оппозиционеру в 2014 году по делу о хищении 26,8 млн руб. у компании «Ив Роше» и 4,5 млн руб. у Многопрофильной процессинговой компании.

В конце прошлого года ФСИН заявила, что политик не исполнял своей обязанности отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции с тех пор, как был 20 сентября выписан из берлинской клиники «Шарите», где он находился после медицинской эвакуации из РФ в связи с отравлением фосфорорганическими веществами. Ходатайство ФСИН суд рассмотрит 29 января. Еще несколько судебных заседаний в ближайшее время пройдет по искам о защите деловой репутации, поданным бизнесменом Евгением Пригожиным к Алексею Навальному и его команде. Общая сумма исков достигла нескольких десятков миллионов руб.

Партнер коллегии адвокатов «Де-юре» Антон Пуляев считает, что в рамках уголовного дела о мошенничестве следствие вправе задержать Алексея Навального сразу же по прилете на 48 часов и в дальнейшем выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин добавил, что суд может отправить господина Навального под арест: «Если следствие будет мотивировать необходимость избрания такой меры пресечения тем, что оппозиционер долгое время провел за границей и в назначенное время не явился в уголовно-исполнительную инспекцию, суд может удовлетворить ходатайство».

Напомним, господину Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Самолет экстренно сел в Омске, где политик был госпитализирован и впал в кому. Позже господина Навального по просьбе его супруги перевезли для лечения в немецкий госпиталь «Шарите». Проведя исследования проб его крови, западные лаборатории подтвердили наличие в организме Алексея Навального фосфорорганического яда из группы запрещенных химических боеприпасов. Пройдя курс лечения в германской клинике, Алексей Навальный полностью восстановился и в декабре совместно с расследовательской группой Bellingcat, журналом The Insider и телекомпанией CNN при участии Der Spiegel опубликовал расследование, в котором обвинил в своем отравлении ФСБ. Российские власти обвинения отрицают. ФСБ заявила, что инцидент с отравлением «срежиссирован западными спецслужбами».

Сам Алексей Навальный считает, что уголовные дела против него сфабрикованы, чтобы помешать его возвращению, но он и ранее заявлял о твердом намерении вернуться и поддержать усилия своей команды, готовящейся к сентябрьским выборам в Госдуму.

Напомним, о своем желании баллотироваться в депутаты заявили глава ФБК Иван Жданов и юрист фонда Любовь Соболь. Кроме того, к выборам команда оппозиционера намерена снять серию расследований «про каждого действующего депутата Госдумы» и усовершенствовать систему «Умное голосование», направленную на поддержку наиболее сильных оппозиционных кандидатов на выборах всех уровней.

Политолог Аббас Галлямов считает, что присутствие господина Навального в России способно усилить несистемную оппозицию: «Со своим "Умным голосованием" он единственный, кто может повлиять на кремлевский сценарий думской кампании». При этом предвыборная кампания внесистемной оппозиции прошла бы эффективней, если бы свое возвращение господин Навальный отложил до ее старта, а сейчас есть риск, что эффект от его приезда и неминуемого, с точки зрения эксперта, задержания, угаснет до выборов.

Источник “Ъ” в администрации президента утверждает, что будущее Алексея Навального не относится к компетенции внутриполитического блока АП. Еще один информированный собеседник “Ъ” заявляет, что дальнейшая судьба господина Навального — прерогатива силового блока и судебной системы, а «политической угрозой» для будущих думских выборов его в Кремле не считают. Отметим, согласно рейтингу доверия политикам ВЦИОМа, рейтинг Алексея Навального в конце года составлял 3%, и это немногим меньше пика, отмеченного на фоне отравления (3,2%).

Кира Дюрягина, Андрей Винокуров