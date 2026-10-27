Аэропорт Геленджика запустит мессенджер в зоне ожидания полетов
Аэропорт Геленджика запустит интерактивную платформу для общения в зоне ожидания полета. Воспользоваться ей, среди прочего, можно будет во время временных ограничений на территории аэропорта, из-за которых рейсы могут задерживаться.
Чтобы воспользоваться ей, необходимо навести камеру смартфона на информационный флаер, выдаваемый пассажиру на стойке регистрации, или воспользоваться QR-кодами в магазинах, кафе и других местах в терминале. Использование сервиса бесплатное.
«В режиме реального времени пассажиры и гости аэропорта могут знакомиться, обмениваться контактами и общаться друг с другом»,— сообщили в пресс-службе аэропорта. Пассажиры смогут общаться в тематических разделах: путешествия, технологии, бизнес и работа, знакомства, спорт, искусство и культура, языки, семья и дети.
Росавиация регулярно вводит ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту. Меры принимаются для обеспечения безопасности полетов. В пресс-службе аэропорта количество ограничений в этом году назвали «беспрецедетным».