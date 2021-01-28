МИД РФ назвал «срежиссированными» заявления западных стран о протестах 23 января

Заявления западных политиков по поводу акций 23 января в России были выпущены синхронно и были практически одинаковыми, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее западные страны осудили разгон протестующих, требовавших освобождения из-под ареста оппозиционера Алексея Навального.

«Мы обратили внимание на срежиссированные и практически выпущенные синхронно как под копирку заявления западных политиков по ситуации вокруг незаконных акций, которые проходили на территории нашей страны, и по другим российским внутренним вопросам»,— сказала госпожа Захарова на пресс-конференции (цитата по «РИА Новости»). По ее словам, «многие, особенно западные официальные лица, явно упражнялись в составлении каких-то красивых фраз, причем они были все очень похожими».

Официальный представитель МИД РФ также назвала странным позицию западных стран по отношению к действиям российских сотрудников правоохранительных органов. «Странно слышать подобные заявления от стран, в которых полиция не стесняется применять спецсредства… в отношении мирных граждан, которые вышли выразить свой демократический протест — будь то демонстрации "желтых жилетов", поход на Капитолий, не говоря уже о многочисленных столкновениях при разгоне местным западным спецназом представителей гражданского общества, которые выступают против коронавирусных ограничений»,— добавила она.

Арест российского политика и разгон участников акции в его поддержку осудили как в Европе, так и в США. Главы МИДов стран G7 выпустили совместное заявление, в котором призвали российские власти освободить оппозиционера и задержанных на акциях протеста его сторонников.

О международной реакции на события в РФ — в материале “Ъ” «"Арест Алексея Навального повлек за собой волну эмоций"».