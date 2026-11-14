Аванс вышел сроками
Менеджеры РЖД осуждены за злоупотребления
Как стало известно “Ъ”, в Москве оставлен в силе приговор бывшим начальнику дирекции по строительству сетей связи ОАО РЖД Алексею Романову и его первому заместителю Сергею Егорову. ФСБ и Следственный комитет РФ установили, что фигуранты злоупотребляли своими должностными полномочиями в рамках реализации инвестиционной программы по модернизации железнодорожного направления Кузбасс—Дальневосточный транспортный узел, причинив ущерб на сумму более 350 млн руб. Он был взыскан с фигурантов в полном объеме.
Московский городской суд, отклонив жалобы защиты, оставил в силе приговор Басманного суда по уголовному делу бывших топ-менеджеров РЖД. Они были признаны виновными в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) и получили по семь лет колонии общего режима.
В результате оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий было установлено, что в 2016 году ОАО РЖД заключены договоры с ООО «ПСК “Ремпуть”» на производство строительно-монтажных работ по укладке верхнего строения пути на участке Междуреченск—Тайшет Красноярской железной дороги на сумму более 1,6 млрд руб.
РЖД осуществило авансовые платежи в размере более 751 млн руб. Однако предусмотренные контрактом работы подрядной организацией в полном объеме не выполнены, а часть неотработанных авансов заказчику не возвращена.
Оказалось, что в нарушение типовых условий расчетов решения об авансировании ООО «ПСК “Ремпуть”» принимались Алексеем Романовым и Сергеем Егоровым.
Уголовное дело в их отношении было возбуждено и расследовано Главным следственным управлением Следственного комитета РФ. Потерпевшей стороной в лице Федерального агентства железнодорожного транспорта к фигурантам заявлен иск на сумму нанесенного преступными действиями ущерба — более 383 млн руб.
Кроме того, ФСБ и Генпрокуратурой России установлены и изъяты в доход государства недвижимость и денежные средства Алексея Романова, полученные коррупционным путем. Так, согласно апелляционному определению Московского областного суда, в казну государства с фигуранта и его родственников по антикоррупционному иску взыскано имущество на сумму более 350 млн руб.
Газета «Коммерсантъ» №211от 14.11.2026, стр. 3