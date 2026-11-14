Аванс вышел сроками

Как стало известно “Ъ”, в Москве оставлен в силе приговор бывшим начальнику дирекции по строительству сетей связи ОАО РЖД Алексею Романову и его первому заместителю Сергею Егорову. ФСБ и Следственный комитет РФ установили, что фигуранты злоупотребляли своими должностными полномочиями в рамках реализации инвестиционной программы по модернизации железнодорожного направления Кузбасс—Дальневосточный транспортный узел, причинив ущерб на сумму более 350 млн руб. Он был взыскан с фигурантов в полном объеме.