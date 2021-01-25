Нидерланды накрыл протестный вирус

Произошедшие на выходных в Нидерландах беспорядки «не имеют никакого отношения к законным протестам». Об этом заявил в понедельник и. о. премьер-министра страны Марк Рютте. Тысячи демонстрантов в Нидерландах вышли на улицы, требуя смягчить жесткие меры правительства по борьбе с пандемией COVID-19, в том числе отменить ночной комендантский час. Для разгона протестующих полиция применила дубинки, слезоточивый газ и водометы.

Горящие автомобили, баррикады из велосипедов и разграбленные магазины — так в воскресенье выглядели некоторые районы городов в Нидерландах. Сотни демонстрантов по всей стране вышли на улицы с требованием смягчить суровые карантинные ограничения. Наиболее многочисленные акции прошли в Амстердаме и Эйндховене. Но протесты были и в десятках других муниципалитетов. Правоохранители применяли против протестующих водометы и дубинки, а в Эйндховене — и слезоточивый газ. В ответ митингующие забрасывали полицейских камнями, били стекла витрин. Кроме того, в небольшом городе Урк толпа молодых людей подожгла мобильный центр для экспресс-тестирования граждан на COVID-19.

По сообщениям полиции, в общей сложности в акциях участвовали 1,5 тыс. человек.

В Амстердаме задержаны 190 человек. Полиция Эйндховена также заявила в понедельник о задержании 62 подозреваемых и о начале крупномасштабного расследования для установления личностей причастных к митингам. В Эйндховене одна женщина, не участвовавшая в беспорядках, а проходившая мимо, была ранена конной полицией.

Власти Нидерландов ожидали волнения. По согласованию с полицией и прокуратурой, центральная Музейная площадь Амстердама с 11:00 воскресенья была объявлена «зоной риска». Как пишут голландские СМИ, организатором протестов выступил некий Мишель Рейджинга — лидер протестного движения «Нидерланды в сопротивлении». Ранее в группе движения в Facebook он сообщил, что в ближайшие недели собирается с 14:00 до 16:00 «пить кофе» на Музейной площади. В субботу — за день до протестов — в группе появилось сообщение, что «многие будут пить кофе не только в Амстердаме, но и в Эйндховене».

Сторонники движения в целом выступают против политики и. о. премьера Рютте и, в частности, против коронавирусных ограничений и вакцинации.

Напомним, с 15 декабря по 9 февраля в Нидерландах действует почти полный локдаун. Закрыты кафе, бары и рестораны, музеи и кинотеатры, тренажерные залы и бассейны, парикмахерские и салоны красоты. Большинство учебных заведений работают в дистанционном режиме, а общественный транспорт надлежит использовать лишь «для важных поездок».

Все это давно вызывало недовольство противников «жестких мер», которые, например, вышли на акции протеста в предыдущие выходные, 17 января. Но на прошлой неделе голландские власти приняли решение ужесточить карантин. Так, с субботы в Нидерландах начал действовать комендантский час. Согласно новому правилу, появляться на улице с 21:00 до 4:30 разрешено лишь в исключительных случаях. В частности, работающим гражданам для передвижения в это время необходимо иметь при себе разрешение от работодателя. Но службам доставки продуктов и экстренной помощи позволяется беспрепятственно работать ночью. Также разрешен выгул собак. За нарушение комендантского часа, который продлится до 9 февраля, полагается штраф €95 (8,6 тыс. руб.).

Впрочем, как дал понять начальник регионального подразделения полиции Амстердама Франк Паау, среди протестующих были не только сторонники «Нидерландов в сопротивлении».

«Люди, которые вышли на площадь,— это отчасти известные нам группы, речь идет как о политических движениях, так и о футбольных хулиганах, но есть и просто сильно разгневанные люди»,— признал господин Паау в эфире ток-шоу Op1 на канале NPO 1.

При этом власти уверены: жесткий ответ полиции был оправдан. «Распространяются шокирующие кадры беспорядков, грабежей и поджогов. Это не имеет ничего общего с демонстрациями против мер по борьбе с COVID. Это просто преступное поведение», — возмутился министр юстиции и безопасности Нидерландов Ферд Грапперхаус. Такое же мнение выразил и Марк Рютте. «Это не имеет никакого отношения к законным протестам. Это преступное насилие»,— сказал он в понедельник. И добавил: беспорядки дополнительно подчеркнули необходимость введения комендантского часа, который соблюдают 99% граждан.

А мэр Эйндховена Джон Йорритсма, чей город в ходе протестов пострадал больше всего, назвал бунтовщиков отбросами общества. «Мой город плачет — и я вместе с ним,— сказал он и предостерег: — Боюсь, если мы продолжим идти по этому пути, то приблизимся к гражданской войне».

Марина Коваленко