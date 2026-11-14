В Третьяковской галерее отменили показ фильма о подростках из Китай-города
Третьяковская галерея приняла решение перенести на неопределенный срок показ документального фильма «Мы не знакомимся», который рассказывает о подростках-«неформалах», которые собираются в столичном районе Китай-город. Об этом сообщил кинокритик Кирилл Артамонов, который курирует мероприятие в рамках кинопрограммы «Горизонты повседневности».
Показ ленты должен был состояться 14 ноября. Официальной причиной отмены сеанса назвали возросшую нагрузку на технические и хозяйственные службы галереи из-за рекордного наплыва посетителей на выставку Льва Бакста, сообщил Telegram-канал «Кино в Третьяковке».
Картина «Мы не знакомимся» снята режиссером Юлией Гуськовой. Она дебютировала летом 2026 года на Beat Film Festival. Отмена показа совпала по времени с массовыми задержаниями в центре столицы, которые произошли вечером 7 ноября возле станции метро «Китай-город» и парка «Горка», где традиционно собирается молодежь.