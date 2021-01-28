Госсекретарь выразил озабоченность безопасностью Навального

Госсекретарь США Энтони Блинкен не исключил принятия мер против России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. Он отказался «забегать вперед» и говорить, после какой «красной линии» Вашингтон будет принимать меры. Госсекретарь выразил обеспокоенность за российского политика.

«Мы глубоко озабочены безопасностью Навального, и важно то, что его голос – это голос многих-многих русских и он должен быть услышан, он не должен быть заглушен»,— сказал господин Блинкен на пресс-конференции (цитата по Reuters).

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков выразил протест послу США в России Джону Салливану в связи с комментариями американского посольства о митингах в поддержку оппозиционера. Также МИД назвал грубым вмешательством во внутренние дела России и откровенно недружественным шагом заявление G7 по Алексею Навальному.

О том, как ПАСЕ осуждало Россию за произошедшее с оппозиционером,— в материале “Ъ” «"Арест Алексея Навального повлек за собой волну эмоций"».