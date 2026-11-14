В Белом доме анонсировали встречу Трампа, Путина и Си
Президент США Дональд Трамп на следующей неделе встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным, сообщила представитель Белого дома Оливия Уэйлс. Переговоры пройдут на саммите АТЭС в Китае. Они будут посвящены нераспространению ядерного оружия, передает CNN заявление администрации президента.
Господин Трамп планирует также обсудить с коллегами войну в Иране, сообщает Associated Press со ссылкой на источник. По информации агентства, он намерен не поднимать тему конфликта на Украине, хотя российские власти ранее заявляли, что диалог России и США по этому вопросу «естественно» продолжится на АТЭС.
Один из высокопоставленных чиновников в беседе с CNN сказал, что рассчитывать на какие-либо договоренности по итогам этого саммита не стоит. Он сказал, что встреча может стать отправной точкой в прямом диалоге между тремя странами.
Встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина станет первыми трехсторонними переговорами между высшим руководством России, США и Китая. Саммит АТЭС пройдет 18–19 ноября 2026 года в городе Шэньчжэнь.