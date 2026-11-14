AP: Трамп не собирается поднимать тему Украины на встрече с Путиным и Си в Китае
Президент США Дональд Трамп хочет «избежать» обсуждения темы Украины на встрече с президентом Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, которую планируется провести на саммите АТЭС в Шэньчжэне. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на источник.
Помощник российского президента Юрий Ушаков до этого говорил, что американская администрация «настойчиво и упорно» добивается урегулирования украинского конфликта. По его словам, вопрос урегулирования «естественно» будет обсуждаться на предстоящей встрече.
Саммит АТЭС состоится 18-19 ноября. Встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина станет первыми переговорами высшего руководства России, США и Китая.