Главы МИДов стран G7 призвали власти РФ освободить Навального

Министры иностранных дел стран «группы семи» (Великобритания, Италия, Канада, США, Франция, ФРГ, Япония) осудили арест российского оппозиционера Алексея Навального. Политик был арестован 18 февраля из-за нарушения им условий испытательного срока по делу «Ив Роше».

«Мы, министры стран G7, призываем российские власти к незамедлительному и безоговорочному освобождению Навального»,— говорится в совместном заявлении. Министры напомнили, что ранее дело «Ив Роше» было признано Европейским судом по правам человека необоснованным и политически мотивированным.

Также главы МИДов выразили обеспокоенность задержаниями протестующих и журналистов во время акций 23 января. «Призываем Россию придерживаться ее национальных и международных обязательств и освободить лиц, без достаточных на то оснований задержанных за осуществление ими права на мирные собрания 23 января»,— уточняется в сообщении. За день акций по всей России задержали более 3,7 тыс. человек, административные аресты и штрафы получили более 100 человек, возбуждено как минимум 20 уголовных дел.

Также министры в очередной раз призывали российские власти расследовать предполагаемое отравление оппозиционера и привлечь виновных к ответственности. «Мы продолжим внимательно следить за реакцией России на международные призывы к немедленному освобождению господина Навального... а также за уголовным расследованием отравления»,— говорится в сообщении.

Решение об аресте политика было принято меньше чем через сутки после возвращения оппозиционера из Германии, где он проходил реабилитацию после предполагаемого отравления. Суд по иску ФСИН о замене политику условного срока на реальный запланирован на 2 февраля. 23 января более чем в 125 российских городах прошли акции в поддержку оппозиционера и против его ареста.

О последствиях протестов — в материале “Ъ” «У сторонников Алексея Навального будет много дел».