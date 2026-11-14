Вратарь испанской «Андорры» получил дисквалификацию за смертельный фол
Вратарь «Андорры» Овоно дисквалифицирован после гибели нападающего «Тенерифе»
Голкипер Хесус Овоно получил дисквалификацию за фол, ставший причиной гибели нападающего Хесуса де Мигеля. Комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) отстранил Овоно на 12 игр.
Столкновение игроков произошло в концовке матча 12-го тура испанской Сегунды между «Тенерифе» и «Андоррой», который прошел 2 ноября. На седьмой компенсированной минуте второго тайма вратарь «Андорры», пытаясь прервать атаку в центре поля, сбил форварда соперников и немедленно был удален с поля. Де Мигеля, потерявшего сознание, госпитализировали. В больнице нападающий скончался.
RFEF принял решение дисквалифицировать Овоно на максимальный срок по статье 102 дисциплинарного кодекса Испанской футбольной федерации. Вместе с тем вратарю грозит до четырех лет тюремного заключения в случае возбуждения уголовного дела. Его могут осудить по статье о причинении смерти по неосторожности сообщала газета Marca со ссылкой на адвокатов. Сейчас группа по расследованию убийств Национальной полиции Испании проводит проверку происшествия.