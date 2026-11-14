Вратарь испанской «Андорры» получил дисквалификацию за смертельный фол

Столкновение игроков произошло в концовке матча 12-го тура испанской Сегунды между «Тенерифе» и «Андоррой», который прошел 2 ноября. На седьмой компенсированной минуте второго тайма вратарь «Андорры», пытаясь прервать атаку в центре поля, сбил форварда соперников и немедленно был удален с поля. Де Мигеля, потерявшего сознание, госпитализировали. В больнице нападающий скончался.