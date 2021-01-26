Координатору ростовского штаба Навального назначили арест, несмотря на наличие ребенка

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону назначил координатору городского штаба Алексея Навального Ксении Середкиной еще восемь суток ареста, несмотря на то, что у нее есть 11-летняя дочь. Об этом сообщил “Ъ” волонтер штаба Леонид Санкин.

Ксению Середкину задержали днем 22 января, за день до шествия в поддержку Алексея Навального. Координатора арестовали на трое суток по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка). При этом согласно ч. 2 ст. 3.9 КоАП РФ госпоже Середкиной не могли назначить административный арест, так как у нее есть 11-летняя дочь.

В понедельник, 25 января, Ксения Середкина должна была выйти из спецприемника. Ее соратники решили встретить ее возле учреждения, но оказалось, что госпожи Середкиной там уже нет. Как выяснилось позже, из спецприемника женщину сразу отвезли в отдел полиции, уже из отдела она попала в суд на рассмотрение нового материала. Там ей назначили арест на восемь суток за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП РФ).

Ростовское региональное отделение партии «Яблоко» направило уполномоченному по правам ребенка в Ростовской области Ирине Черкасовой обращение с просьбой принять незамедлительные меры по освобождению координатора штаба Алексея Навального Ксении Середкиной (копия документа имеется в распоряжении “Ъ”). В нем отмечается, что подобный арест матери, имеющей ребенка до 14 лет, ранее никогда не применялся в России. «Это является грубейшим нарушением российского законодательства и прав человека»,— говорится в обращении.

Отметим, что, несмотря на проведенные до акции задержания активистов штаба, шествие в Ростове-на-Дону состоялось. По оценке “Ъ” в нем приняли участие от 3 тыс. человек.

23 января несанкционированные акции в поддержку Алексея Навального прошли во многих городах России. Протестам предшествовал выход расследования, в котором утверждалось, что президенту России принадлежит дворец под Геленджиком. Сам президент это отрицает.

Как проходила акция в Москве — в материале “Ъ” «"Куда вы все идете? Чего вы все хотите?"».

Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону