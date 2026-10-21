В Толедо объявили эвакуацию после взрыва резервуара с химикатами
На предприятии в Толедо, штат Огайо, взорвался резервуар с химическими веществами. Власти города объявили эвакуацию жителей ближайших к предприятию районов, передает CNN.
Мэр Уэйд Капшукевич распорядился эвакуировать всех, кто живет в радиусе 1,6 км от места взрыва. В этой зоне, по его словам, проживает почти 1 тыс. человек. После взрыва в воздух попал гликольметакрилат, промышленный лакокрасочный материал. Из заявления компании MC Tank Transport, на чьем предприятии произошел инцидент, следует, что этот материал используется для «улучшения характеристик некоторых пластмасс, красок и покрытий».
«Именно за этим химическим веществом мы следим, и мы настолько обеспокоены его воздействием на здоровье», — сказал мэр. Местные СМИ сообщали о запахе, напоминающем запах пластика. Школы города отменили занятия.
Спасатели и специалисты по работе с опасными материалами не приближаются к взорвавшемуся резервуару из-за риска повторных взрывов, сообщил мэр. Помощник шерифа получил ранение, когда прибыл на место инцидента. Господин Капшукевич не уточнил, в каком состоянии находится пострадавший.