В Толедо объявили эвакуацию после взрыва резервуара с химикатами

Мэр Уэйд Капшукевич распорядился эвакуировать всех, кто живет в радиусе 1,6 км от места взрыва. В этой зоне, по его словам, проживает почти 1 тыс. человек. После взрыва в воздух попал гликольметакрилат, промышленный лакокрасочный материал. Из заявления компании MC Tank Transport, на чьем предприятии произошел инцидент, следует, что этот материал используется для «улучшения характеристик некоторых пластмасс, красок и покрытий».