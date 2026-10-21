Инвесторам срезают премию
Минфин борется с агрессивными заявками на рынке ОФЗ
В условиях сохраняющихся высоких ставок на долговом рынке Минфин на аукционах ОФЗ скорректировал тактику привлечения долгосрочного финансирования. Он отсекает большую часть конкурентных заявок, фактически заставляя инвесторов переходить в режим дополнительного размещения после аукциона, когда облигации покупаются по средневзвешенной цене. В результате растет доля такого привлечения, ограничивая рост цен на вторичном рынке и отчасти снимая давление на рынок выставленных агрессивных заявок.
В преддверии пятничного заседания ЦБ по ключевой ставке активность инвесторов на аукционах 21 октября по размещению гособлигаций оказалась довольно высокой. Суммарный спрос по двум выпускам ОФЗ составил почти 277 млрд руб., что лишь на 9% ниже результата предшествующей недели. При этом в отличие от предыдущего раза Минфин только по итогам основных аукционов удовлетворил почти половину спроса — на 136 млрд руб.
В отличие от размещений последних недель наиболее востребованным оказался выпуск не долгосрочных, а среднесрочных бумаг с погашением в марте 2031 года.
Суммарный спрос на них составил 184 млрд руб., из которых Минфин удовлетворил 54% заявок почти на 100 млрд руб. Инвесторы ждут, что Банк России сохранит ключевую ставку, поэтому не готовы рисковать и брать длинные бумаги, даже несмотря на снижение доходности: за неделю она сократилась на 9–17 б. п., до 16,5–16,7% годовых. Как итог спрос на длинные бумаги составил 93 млрд руб., из которых эмитент удовлетворил треть заявок. Главный аналитик по долговым рынкам БК «Регион» Александр Ермак обращает внимание, что по пятилетнему выпуску Минфин предоставил инвесторам премию в 9 б. п. к средневзвешенной доходности на вторичных торгах, тогда как по долгосрочному выпуску — лишь в 2 б. п.
Вместе с тем в последнее время Минфин стал активнее использовать дополнительные размещения после аукциона (ДРПА). В этом случае инвесторам предлагаются облигации, на которые был повышенный спрос. Как отмечает господин Ермак, в последние недели при проведении аукционов Минфин начал придерживаться тактики, когда на аукционе удовлетворяются заявки с минимальной премией по доходности, а потом в ходе ДРПА инвесторам предлагаются бумаги по средневзвешенной цене, которая сложилась на аукционе.
Нередко объем, размещенный в режиме ДРПА, даже превышает объем размещения на основном аукционе.
Так было на единственном аукционе 7 октября, когда при спросе более чем в полтора раза выше объема доступного остатка были удовлетворены заявки лишь на 39 млрд руб. А затем в ходе ДРПА были удовлетворены заявки еще на 42 млрд руб. Тогда, как отмечает старший стратег по рынкам облигаций, ставок и валют аналитической компании «Эйлер» Виталий Наумов, были удовлетворены шесть заявок по 5 млн бумаг каждая, что косвенно говорит о том, что они были выставлены одним крупным участником. Так же было и в этот раз по 12-летнему выпуску, в ходе размещения которого в режиме ДРПА были удовлетворены заявки почти на 41 млрд руб. «Таким образом Минфин осуществляет размещения с менее высокой доходностью. При этом участники, которые незначительно промахнулись, имеют возможность удовлетворить свой спрос, не выходя на вторичный рынок»,— отмечает Виталий Наумов.
Дальнейшая тактика Минфина и динамика ставок на долговом рынке будут во многом зависть от результатов ближайшего заседания Банка России и прогнозов регулятора по ставке на будущий год. «Консенсус единогласно ожидает сохранения ставки на уровне 14%. Но если она останется на этом уровне длительное время, Минфину придется предлагать высокую премию к краткосрочной ставке»,— отмечает старший аналитик УК «Первая» Глеб Бобков. Если пересмотренный базовый сценарий регулятора будет предусматривать продолжение снижения ключевой ставки, несмотря на рост инфляционных рисков, цены на ОФЗ с большой вероятностью вырастут, считает портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Андрей Золотов. «Положительная ценовая динамика сегмента госбумаг в совокупности с по-прежнему высокими номинальными доходностями должна повысить интерес инвесторов к покупке ОФЗ с фиксированным купоном»,— отмечает он.