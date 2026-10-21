Инвесторам срезают премию

Так было на единственном аукционе 7 октября, когда при спросе более чем в полтора раза выше объема доступного остатка были удовлетворены заявки лишь на 39 млрд руб. А затем в ходе ДРПА были удовлетворены заявки еще на 42 млрд руб. Тогда, как отмечает старший стратег по рынкам облигаций, ставок и валют аналитической компании «Эйлер» Виталий Наумов, были удовлетворены шесть заявок по 5 млн бумаг каждая, что косвенно говорит о том, что они были выставлены одним крупным участником. Так же было и в этот раз по 12-летнему выпуску, в ходе размещения которого в режиме ДРПА были удовлетворены заявки почти на 41 млрд руб. «Таким образом Минфин осуществляет размещения с менее высокой доходностью. При этом участники, которые незначительно промахнулись, имеют возможность удовлетворить свой спрос, не выходя на вторичный рынок»,— отмечает Виталий Наумов.