В Ростове-на-Дону двоим сотрудницам штаба Навального назначен арест

Суды Ростова-на-Дону назначали задержанным координатору городского штаба Алексея Навального Ксении Середкиной и сотруднице штаба Валерии Дзбоевой административный арест. Об этом сообщает Telegram-канал ростовских активистов «Солидарность».

Валерию Дзбоеву арестовали на 10 суток по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти). Ксению Середкину арестовали на трое суток ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка). В штабе отметили, что госпоже Середкиной согласно ч. 2 ст.3.9 КоАП РФ не могли назначить административный арест, так как у нее есть малолетняя дочь.

Также вечером стало известно о задержании еще одного активиста ростовского штаба Навального Вадима Кобзева. Сейчас он находится в ОП № 8 УМВД России в Ростове-на-Дону. В штабе сообщают, что к молодому человеку не пускают адвоката.

Валерию Дзбоеву и Ксению Середкину задержали днем 22 января. Ранее сотрудники штаба объявили о проведении в Ростове-на-Дону в субботу, 23 января, шествия в поддержку политика Алексея Навального. Глава сети региональных штабов оппозиционера Леонид Волков заявлял, что штабы будут готовить митинги по всей России в ответ на арест господина Навального.

Напомним, Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево после того, как он вернулся из Германии. ФСИН просит суд заменить его условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.

Подробнее — в материале “Ъ” «Алексея Навального пустили вне очереди».

Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону