В Ростове-на-Дону завершилась протестное шествие

К 18:30 в Ростове-на-Дону разошлась большая часть протестующих, движение автомобилей по ранее перекрытой Садовой улице возобновлено. Почти все ограждения сняты, центр продолжают патрулировать несколько десятков полицейских.

Всего по оценке “Ъ-Юг” участие в акции приняли более 3 тыс. человек. При этом большую часть времени они двигались в разном направлении, в пиковый момент одновременно шли и скандировали лозунги по Садовой улице более 1 тыс. человек. В основном лозунги протестующих были направлены против президента Владимира Путина.

Задержаны по подсчетам “Ъ-Юг” не менее 20 человек. Акция продолжалась более трех часов. В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области не смогли предоставить информацию о количестве протестующих. «Количество задержанных и участников уточняется»,— сказали в ведомстве.

Кристина Федичкина, Наталья Шинкарева