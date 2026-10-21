Американец вышел без УДО
Связаться с родными Стивену Хаббарду помогли российские адвокаты
Как стало известно “Ъ”, родственники осужденного в России Стивена Хаббарда узнали о его местонахождении от адвокатов АБ ЕПАМ, которые оказывали ему вплоть до освобождения юридическую поддержку. Тем временем вскоре в суде должен был решаться вопрос об условно-досрочном освобождении американца.
Как сообщили “Ъ” в адвокатском бюро ЕПАМ, с просьбой защищать права осужденного Хаббарда к ним обратились коллеги из американской юридической фирмы Boies Schiller Flexner LLP (BSF). Адвокаты двух стран уже имели опыт совместной работы: в феврале 2025 года при их участии был освобожден гражданин США Марк Фогель, 63-летний школьный учитель из штата Пенсильвания. Он был осужден в 2022 году в Москве по делу о наркотиках.
Стивен Хаббард был осужден в начале октября 2024 года. Тогда Мосгорсуд признал его виновным в наемничестве и приговорил к шести годам и десяти месяцам колонии общего режима. Как ранее сообщал “Ъ”, в материалах уголовного дела говорилось, что в Изюм Харьковской области американец переехал на постоянное место жительства в 2014 году. 40 лет назад он принял православие и обратил в него своих детей. До этого на протяжении многих лет он жил в Японии, позже он жил на Кипре, где встретил украинку, вместе с которой переехал жить в Харьковскую область. Будучи пенсионером, подрабатывал преподаванием онлайн английского языка для японских студентов. Согласно приговору, американец был осужден за то, что числился в отряде теробороны.
Российские адвокаты установили, что осужденный Хаббард содержится в одной из мордовских колоний. Он обрадовался, что его разыскали. Дело в том, что по разным причинам семья американца потеряла его из виду и долгое время не знала, где он находится и что с ним происходит. «Комментировать состояние здоровья доверителя на тот момент я бы не стал, скажу только, что ему 74 года и он прошел тяжелый путь»,— сказал “Ъ” Дмитрий Афанасьев, сооснователь АБ ЕПАМ.
Защитники наладили связь с сыном осужденного Джозефом Коулманом (отец Иосиф), который служит священником православной церкви на Кипре.
Заключенному усилиями ЕПАМ была организована гуманитарная помощь, кроме того адвокаты представляли его интересы в судебных заседаниях по возможности условно-досрочного освобождения. Вскоре должно было состояться очередное слушание.
Сын Стивена Хаббарда уже отреагировал на освобождение отца, опубликовав через адвокатов письмо с благодарностью президентам России и США. «Мы благодарны тем, кто скромно и смиренно трудился ради того, чтобы этот день наступил»,— резюмировал сын Хаббарда.
В свою очередь Дмитрий Афанасьев рассказал, что во время телефонного разговора Стивена Хаббарда с его сыном Джозефом Коулманом рядом с последним находился Мартин де Люка, адвокат американской юридической фирмы BSF, с которой сотрудничало АБ ЕПАМ. «Я позвонил Мартину и Джозефу. Мартин сказал, что состоялся короткий звонок, во время которого обсуждались личные вопросы. Джозеф сказал, что его отец рад освобождению и ждет воссоединения с семьей»,— рассказал господин Афанасьев.