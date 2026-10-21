Американец вышел без УДО

Российские адвокаты установили, что осужденный Хаббард содержится в одной из мордовских колоний. Он обрадовался, что его разыскали. Дело в том, что по разным причинам семья американца потеряла его из виду и долгое время не знала, где он находится и что с ним происходит. «Комментировать состояние здоровья доверителя на тот момент я бы не стал, скажу только, что ему 74 года и он прошел тяжелый путь»,— сказал “Ъ” Дмитрий Афанасьев, сооснователь АБ ЕПАМ.