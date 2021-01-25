В Ростове активисты сообщили об исчезновении координатора штаба Навального

Координатор команды Алексея Навального в Ростове-на-Дону Ксения Середкина пропала после отбытия административного ареста, рассказал “Ъ-Юг” волонтер команды Леонид Санкин. Об этом же сообщают другие ростовские активисты в соцсетях.

По словам соратников Ксении Середкиной, они пришли встретить ее из спецприемника, но оказалось, что там ее уже нет. По словам господина Санкина, активисты обратились в полицию, но там им не дали никаких данных. «Уточняем информацию»,— сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области на вопрос “Ъ-Юг” о происшествии.

Напомним, Ксению Середкину задержали днем 22 января. Ранее сотрудники ростовского штаба Навального объявили о проведении в городе в субботу, 23 января, шествия в поддержку арестованного оппозиционера. Ксению Середкину арестовали на трое суток ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка). В штабе отметили, что госпоже Середкиной согласно ч. 2 ст. 3.9 КоАП РФ не могли назначить административный арест, так как у нее есть 11-летняя дочь.

Несмотря на проведенные до акции задержания активистов штаба, шествие в Ростове состоялось. По оценке “Ъ-Юг” в нем приняли участие от 3 тыс. человек.

Кристина Федичкина