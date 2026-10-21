Спектакли обретают статус

Весной ажиотаж вызвал «Гамлет» с Юрой Борисовым в главной роли. Перекупщики предлагали билеты на спектакль в МХТ им. Чехова за 165-180 тыс. руб. В кассах они стоили до 35 тыс. руб. До этого в репертуаре театра уже появилась другая «статусная» постановка — «Кабала святош» с Константином Хабенским и Николаем Цискаридзе. Попасть на нее через посредников можно было за 200 тыс. руб. Теперь критики ставят в один ряд с этими спектаклями «Оперу нищих». И вполне заслуженно, считает основатель агентства InterMedia Евгений Сафронов: