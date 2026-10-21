Спектакли обретают статус
Какие постановки в Москве и почему стали «премиальными»
В Москве набирают популярность «статусные» спектакли. Билеты на постановки со звездными актерами стоят десятки и даже сотни тысяч рублей. Новый тренд пришелся по душе обеспеченной публике. Но вместе с ажиотажем пришли и перекупщики, говорят собеседники “Ъ FM”. Цены у посредников выше на 50-100 тыс. руб. За что именно зрители готовы платить такие деньги?
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В Москве новый премиальный тренд: на этот раз обеспеченная публика заинтересовалась «статусными» пьесами. Речь, например, о постановке «Опера нищих» в Театре им. Пушкина с Максимом Матвеевым в главной роли. На официальном сайте билеты на все показы этого года уже раскуплены. Премьера прошла в сентябре, спектакль по пьесе Бертольта Брехта срежиссировал худрук театра Евгений Писарев.
Изначально хорошие места в партере на «Оперу нищих» стоили около 10 тыс. руб., на вторичном рынке, как убедился “Ъ FM”, за них теперь просят уже от 50 тыс. руб. до 120 тыс. руб. При этом мест на ноябрьские показы почти не осталось, рассказала один из продавцов на «Авито»:
«Такие цены были перед премьерой. На 17 ноября место в амфитеатре, седьмой ряд, стоило 21 тыс. руб. Партер, 12-й ряд — 33 тыс. руб. Есть второй ряд в партере по 49 тыс. руб. Бронь держится несколько часов. Билеты именные, их еще нужно переоформлять».
Весной ажиотаж вызвал «Гамлет» с Юрой Борисовым в главной роли. Перекупщики предлагали билеты на спектакль в МХТ им. Чехова за 165-180 тыс. руб. В кассах они стоили до 35 тыс. руб. До этого в репертуаре театра уже появилась другая «статусная» постановка — «Кабала святош» с Константином Хабенским и Николаем Цискаридзе. Попасть на нее через посредников можно было за 200 тыс. руб. Теперь критики ставят в один ряд с этими спектаклями «Оперу нищих». И вполне заслуженно, считает основатель агентства InterMedia Евгений Сафронов:
«Это очень медийный спектакль. В нем участвует известный Максим Матвеев, который только вернулся на сцену. Многие хотят на него посмотреть. Режиссер Писарев очень медийный. Опять же, театр сам по себе вызывает большой интерес».
Как пишет The Economist, обеспеченные люди по всему миру теперь предпочитают не дорогие бренды, а уникальные события и впечатления. Такую публику можно завлечь в театр только эксклюзивным предложением, продолжает Евгений Сафронов:
«Как правило, когда продюсер создает спектакль, он уже понимает, что если привлечь звезд первой величины, обеспечить хорошую картинку и спектакль начнут обсуждать ведущие критики, то постановка привлечет внимание. Но успех практически невозможно предсказать на 100%. Проваливаются и многомиллионные проекты, когда невозможно было представить, что они будут неинтересны.
Но, конечно, бюджет играет значительную роль. Если есть деньги на звезду первой величины, то, скорее всего, они будут отбиты».
Аналитики рынка развлечений отмечают, что перекупщики билетов на «статусные» постановки вынуждают театры завышать цены. Из-за этого стоимость перемещается из среднего сегмента в премиум. И это вредит конкуренции, уверен основатель театра «Пространство "Внутри"» Олег Карлсон:
«У нас та же ситуация. Есть хиты, и билеты улетают за три минуты. Но их забирают перекупы и перепродают по 40 тыс. руб. Состоятельные зрители предлагают нам сразу поставить такую же цену хотя бы на первые два ряда, чтобы не кормить спекулянтов. Кроме того, у звездных артистов есть система гонораров, из-за чего мы вынуждены повышать стоимость билетов».
По данным аналитиков БКС, театр остается самым дорогим офлайн-развлечением в России. К сентябрю билет на московскую постановку подорожал на треть, в среднем до 6 тыс. руб.