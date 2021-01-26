«Яблоко» попросило уполномоченного по правам ребенка посодействовать освобождению Ксении Середкиной

Ростовское региональное отделение партии «Яблоко» направило уполномоченному по правам ребенка в Ростовской области Ирине Черкасовой обращение с просьбой принять незамедлительные меры по освобождению координатора штаба Алексея Навального Ксении Середкиной. Копия документа имеется в распоряжении “Ъ-Юг”.

Напомним, вчера Ленинский районный суд Ростова назначил Ксении Середкиной восемь суток административного ареста. Это произошло сразу после того как она отбыла назначенные ранее трое суток административного ареста. «В соответствии с п.2 ст. 3.9 КоАП РФ административный арест не может применяться к женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет. Середкина имеет дочь Дарину, которой 11 лет»,— сказано в обращении партии. В нем также отмечается, что подобный арест матери, имеющей ребенка до 14 лет, ранее никогда не применялся в России. «Это является грубейшим нарушением российского законодательства и прав человека»,— говорится в обращении.

Напомним, Ксению Середкину задержали днем 22 января. Ее арестовали на трое суток ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка). В понедельник, 25 января, Ксения Середкина должна была выйти из спецприемника. Однако из спецприемника девушку сразу отвезли в отдел полиции, оттуда она попала в суд на рассмотрение нового материала.

Несмотря на проведенные до акции задержания активистов штаба, шествие в Ростове состоялось. По оценке “Ъ-Юг” в нем приняли участие от 3 тыс. человек.

Кристина Федичкина