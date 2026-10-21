Уиткофф назвал переговоры с Путиным конструктивными

20 октября в Осло прошли переговоры спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа, президента Украины Владимира Зеленского, президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гар Стёре. Сразу после них господин Уиткофф отправился в Санкт-Петербург для встречи с Владимиром Путиным, а оттуда — вновь в Норвегию, где рассказал об итогах трехчасовой переговоров с российским президентом.