Уиткофф назвал переговоры с Путиным конструктивными
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал конструктивными переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Однако, по его словам, предстоит еще много работы в процессе урегулирования на Украине.
«Хотя еще предстоит провести важную работу, президент Трамп по-прежнему настроен добиться окончания этой войны и достижения всеобъемлющего, устойчивого мира, который послужит обеспечению безопасности и процветания на поколения вперед»,— написал Стив Уиткофф в соцсети X.
20 октября в Осло прошли переговоры спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа, президента Украины Владимира Зеленского, президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гар Стёре. Сразу после них господин Уиткофф отправился в Санкт-Петербург для встречи с Владимиром Путиным, а оттуда — вновь в Норвегию, где рассказал об итогах трехчасовой переговоров с российским президентом.
Кремль назвал переговоры продуктивными и сообщил, что в начале ноября в Абу-Даби может пройти следующий раунд трехсторонних консультаций по Украине на экспертном уровне. Последний раз такие встречи проходили в феврале.